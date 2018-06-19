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12座離岸風場拚競價 22日開標

發稿時間：2018/06/19 20:34

最新更新：2018/06/19 20:34

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（中央社記者廖禹揚台北19日電）離岸風電競價收件今天截止，經濟部表示，共有12座風場提出申請，將角逐約1.66GW裝置容量，經濟部規劃22日下午5時開標，並在公布得標風場3個月後進行簽約。

政府規劃推動離岸風電裝置容量在2025年達到5.5GW，經濟部4月30日公布離岸風電遴選結果，共7家廠商、10個風場獲核配共3.84GW裝置容量，剩餘約1.66GW則透過競價方式釋出，開放參與遴選時得分達60分以上業者參與。

扣除規劃容量皆已獲核配的5個風場，共有13個風場符合參與競價資格，但能源局表示，中鋼的中能風場並未參與競價，其餘12個風場皆已送件。

能源局規劃在22日下午5時進行開標，依廠商提出價格高低排序，價低者取得最多容量，若出現報價相同狀況，則會以抽籤方式決定。

這次參與競價的12個風場中，有11個位於彰化外海，根據台電各年度可併網容量及先前遴選結果，可能必須待2024、2025年才能併網；另一個位於新竹的風場，因當地併網量充足，完工併網時間將視業者規劃而定。

競價結果出爐後，遴選與競價獲核配業者將統一與經濟部簽定行政契約，能源局表示，目前規劃在本週公布結果的3個月後，也就是9月中旬進行簽約。（編輯：林孟汝）1070619

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