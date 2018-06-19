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金管會推動金金併 提6項鬆綁4大條件

發稿時間：2018/06/19 21:03

最新更新：2018/06/19 21:03

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（中央社記者邱柏勝台北19日電）金融監督管理委員會推動金融整併，鬆綁6大規定，也針對併購者提4大條件，包含資本充實、經營能力佳、有國際布局發展能力及良好的企業社會責任。

金管會銀行局今天公布「增加金融機構整併誘因政策」，針對「金金併」鬆綁提出6大規定，首先在適格申請人（買家）方面，買家是須經金管會核准設立的金融控股公司及銀行，無大股東適格性審查問題，但排除公股及泛公股金融機構。

第二，被投資對象為國內金融控股公司、銀行、保險公司及證券商，但排除財政部具公股管理權者；第三，參股比率方面，首次投資須超過10%，雖不以合意為前提，但需提出整併計畫不成時明確限期退場方案；第四，買家首次投資須採公開收購，讓小股東有同一機會出售股份；第五是須限期完成整併。

金管會官員說，為避免整併時間過長，影響金融市場穩定性，申請人須承諾在核准後一定期限內完成整併。參酌過去合併案例，金管會認為3年為合理期間，核准投資函將載明自核准日起3年內完成整併，如果無法依核准期限完成整併者，除經主管機關核准外，須在期限內釋出持股。

官員表示，完成整併是指投資與被投資金融機構作成合併決議，或將被投資的金融機構納入成為具實質控制力、且持股超過25%的子公司；而在完成整併後，可再申請轉投資另一家金融機構。

金管會也提供併購者資本計提誘因，如果買方投資100億元併購，資本僅計提20億元，等於打2折。金管會說，金金併資本計提優惠適用海內、外併購案，但是否包括投資中國大陸金融業，未來將開公聽會聽取外界意見。

金管會雖鬆綁規定，但對併購者也提出4大條件，包括需具備資本充實、經營能力佳、有國際布局發展能力及企業社會責任良好。

銀行局副局長莊琇媛表示，未來將針對這4大條件，在相關辦法擬定量化指標，且4項都需符合金管會要求，其中經營能力指的是各項財務指標；國際布局發展能力則會檢視金融機構海外據點；社會責任方面，金管會衡量標準是不能有「社會形象不良」問題。（編輯：李明宗）1070619

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