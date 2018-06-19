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寶成不進駐中興園區 中科：不擔心招商

發稿時間：2018/06/19 21:29

最新更新：2018/06/19 21:29

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（中央社記者朱則瑋台北19日電）寶成集團原本計畫在中科中興園區設置製鞋研發中心，且已經獲得核准，但最終因營運策略考量取消，中科管理局表示，目前至少有2家精密機械廠商研議進駐，不擔心後續招商問題。

位在南投縣的中興新村，民國98年政府交由中部科學工業園區管理局推動「高等研究園區」，面積約259公頃，但開發過程面臨宿舍管理、文化資產保存等問題，導致園區發展受限，行政院經過多次協商檢討後，今年1月核定把科學園區範圍縮小至約36.58公頃，並更名為中興園區。

農業生技大廠正瀚生技公司今天舉行全球研發中心暨營運總部開幕典禮，正式進駐中興園區，隨著正瀚生技等大廠進駐，目前中興園區整體土地核配率近5成，截至5月員工人數為631人，而寶成原本也計畫進駐中興園區，預計投資金額4.5億元，申請案也經科技部科學園區審議委員會核准，但最終卻決定取消。

中科管理局長陳銘煌指出，寶成取消主要是因為營運策略考量，中科也尊重這個決定，雖然少了寶成，但不擔心園區招商問題，中興園區鄰近南崗工業園區，不少已經進駐的廠商都是在南崗設製造基地，在中興設研發中心，成為完整聚落供應鏈。

陳銘煌說，目前有2家規模不小的精密機械廠商正在洽談要進駐園區，不少廠商也表達高度興趣，因此，對於招商情形並不擔心，會以3年內園區土地核配率達7成、進駐廠商30家的目標努力。（編輯：張均懋）1070619

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