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關鍵字： 英格蘭華山地震巴西

爆發貿易戰 白宮：中國會輸更多

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美將對中國鋁合金薄板課徵反傾銷關稅

發稿時間：2018/06/20 03:01

最新更新：2018/06/20 03:01

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（中央社華盛頓19日綜合外電報導）美國今天表示，將對從中國進口的鋁合金薄板課徵重稅，因為這項產品獲得中國不公平補貼，對美國市場傾銷。美國目前每年從中國進口的通用鋁合金薄板金額將近10億美元。

美國總統川普昨天揚言對幾乎所有中國輸美商品課徵關稅，美國和中國這兩個世界最大的經濟體瀕臨爆發全面貿易戰爭。

法新社報導，今天的宣布是美國商務部去年11月展開進程的一部分。這是美國商務部33年來首次自行展開課徵反傾銷關稅的進程，而非在美國製造業者的要求下展開。

商務部長羅斯（Wilbur Ross）在聲明中說：「商務部將竭盡所能阻止獲不公平補貼或傾銷的貨品流入美國市場。」

商務部今天表示，達成初步結論，中國出口商以低於公平價格167.2%的價錢在美國銷售鋁合金薄板。

因此，美國海關與邊境保護局（US Customs and Border Protection）將開始根據遭指稱的傾銷比率，向進口商收取現金保證金。

根據商務部，美國去年進口的中國製通用鋁合金薄板金額約9億美元，較2016年增加約50%。

商務部將於今年稍後做出最後決定，不過這項課徵反傾銷關稅的措施也可能被美國國際貿易委員會（US International Trade Commission）擋下。這個立場超然的的委員會曾不同意川普政府幾項有關傾銷或補貼的關稅決定。（譯者：陳政一）1070620

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