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南亞看好亞洲需求乙二醇 未來5年獲利可期

發稿時間：2018/06/20 08:47

最新更新：2018/06/20 08:47

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（中央社記者韋樞台北20日電）高檔原油價格帶動下游聚酯紡織物重要原料乙二醇（EG）需求，南亞認為，今年預期中國大陸聚酯產業效益仍佳，亞洲各國增加進口乙二醇，南亞看好未來5年需求量大，獲利可期。

乙二醇的主要原料是乙烯，乙烯的原料就是原油或輕油，國際油價的波動影響原料乙烯取得價格，乙二醇加上純對苯二甲酸（PTA）為聚酯纖維的主要原料，聚酯纖維又是下游紡織布料的原料；因此紡織、絲、布等市場的季節性需求景氣會直接影響乙二醇的價格。

南亞表示，預估今年全球乙二醇需求量2844萬公噸，年增3%，乙二醇全球產能3378萬公噸，年成長6.6%，推測今年全年乙二醇產能利用率僅84.2%，低於去年的87.2%。

雖然全球來看產能利用率下降，南亞認為，今年主要的擴建仍集中於中國大陸，受到原料供應、環保政策影響，開動率較差，降低了產能成長對市場的衝擊，且原油價格仍在盤整，估計乙二醇的價格仍會維持穩定。

南亞指出，由於原油價格上升，聚酯市場需求轉強，帶動市場更高意願購買上游原料乙二醇，相對價格也上漲，今年預期中國大陸聚酯產業效益仍佳，對乙二醇需求量將增加至1605萬公噸，較去年略增69萬公噸，預期乙二醇行情仍樂觀。

南亞統計，去年南亞乙二醇銷量約177萬6222公噸，創造營業額約441億8514萬元，占全年合併營收的14.43%，僅次於聚酯纖維515億5229萬元，占全年合併營收的16.84%。其中光是銷往中國大陸的乙二醇就有123萬公噸，占全大陸進口量的14.1%。

南亞預估今年中國大陸進口乙二醇總量仍逾900萬公噸，南亞雖然與SABIC、MEGLobal等乙二醇大型製造商競爭，但因為台灣地理位置靠近大陸，交貨迅速準時，且可送達大陸沿海各大小港口，擁有較佳的市場競爭力，再加上東南亞和印度等國對乙二醇的需求也逐漸增長，預期往後5年期間乙二醇需求量仍高，獲利可期。（編輯：蘇志宗）1070620

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