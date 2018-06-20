東洋配4.5元股利創新高 林全出席股東會

台灣東洋20日召開股東會，是林全卸下行政院長，退出政壇後首場股東會，首度以董事長身分在東洋股東會面對股東，由於去年度繳出亮眼成績單，包括營收、獲利及配息均創下歷年之最，股東會快速並順利完成。中央社記者韓婷婷攝 107年6月20日

（中央社記者韓婷婷台北20日電）台灣東洋今天召開股東會，林全以董事長身分出席，去年度營收及獲利雙創歷史新高，EPS達5.41元，通過配發4.5元現金股利，同樣為新高紀錄，現金殖利率約4.68%。



今天是林全卸下行政院長，退出政壇後首場股東會，首度以董事長身分在東洋股東會面對股東，由於去年度繳出亮眼成績單，配息率也高達83%，營收、獲利及配息均為歷年之最，為股東賺進超過半個股本，股東會快速並順利完成。



東洋106年度合併營收為新台幣40.78億元，年增8.46%，主要動能來自癌症及抗感染藥品銷售成長，以及里程碑授權金挹注，稅後盈餘為1.51億元，年增12.69%，EPS為5.41元，優於前一年度的4.8元。



林全表示，在經營團隊及全體同仁努力下，106年度營運表現相當亮眼，並力求落實公司治理與善盡企業責任，在公司治理評鑑中，連續2年入列上櫃公司前5%。在歷經幾次重要策略性躍進後，已成功轉型為「以新藥研發為導向的創新型國際生技藥廠」。



展望今年，林全表示，在營銷策略上，除了深耕台灣市場外，將持續評估亞洲重點國家與全球新興市場，透過直營或與策略夥伴合作方式拓展自主研發產品營收與品牌效益。研發策略上，今年將延續過去的研發策略，除了在微脂體及微球長效緩針劑技術上持續精進外，並研發新成分新藥及針對現有產品開發新適應症，平衡短、中、長期的研發需求。



東洋總經理蕭英鈞則補充，自有的兩款困難學名藥已順利收到200萬美元的授權金，後續將以市場拓展及研發雙軌並行，包括歐美及東南亞市場均是積極拓展的方向。（編輯：黃國倫）1070620