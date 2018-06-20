亞太電迎向新5G 呂芳銘：結合鴻海搶進

（中央社記者江明晏台北20日電）亞太電信董事長呂芳銘指出，2016年是衝刺轉型、2017年是多元深耕、2018年目標重點是建置優質網路、持續發展物聯網及智慧生活，迎向未來新5G趨勢，將結合鴻海集團資源搶進。



他指出，電信事業是龐大的資本投資，3G時代電信業者頻譜成本約為新台幣729億元，進入4G時代，總頻譜成本高達2666億元，網路建設持續增加，但近年電信整體語音營收卻衰退。



他表示，鴻海集團進入亞太電信以來，積極推動物聯網、智慧生活、智慧城市等創新應用，「現在證明方向是對的」，但還是要建構好整體解決方案。



呂芳銘表示，對亞太電信來說，2016年是衝刺轉型，2017年是多元深耕，2018年目標重點是建置優質網路、持續發展物聯網及智慧生活，持續推升營收包含傳統電信收入及智慧營收，今年更是台灣首家提出5G實驗網頻譜申請。



面對後續5G浪潮，呂芳銘表示，戰戰競競面對未來挑戰，迎向未來新5G，認為5G生活需仰賴完整的生態和打造平台，將結合鴻海集團資源搶進。



針對網路基礎建設，亞太電信今天再宣布，將導入Magic Box「魔速方塊2.0」，持續優化4G網路與布局5G，已於近日通過NCC形式認證，預計7月起將開始服務用戶，去年底所推出的第一代魔速方塊申辦一空，已追加生產將於第3季投入營運。



亞太電信也在股東會上宣布，將引進物聯網（IoT）及資通訊（ICT）及雲服務等相關產品解決方案，並快速推向市場。亞太電信是全台第一家獲GSMA Mobile IoT Open LAB認證實驗室，並導入NB-IoT及eMTC兩項技術，提供不同需求的物聯網應用服務；同時，6月底將開放NB-IoT全區服務，亞太電信期盼攜手各業者共同打造物聯網新時代。（編輯：楊凱翔）1070620