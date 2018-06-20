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板信商銀改選董事 前合庫總座林鴻琛任獨董

發稿時間：2018/06/20 10:35

最新更新：2018/06/20 10:35

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（中央社記者蔡怡杼台北20日電）板信商銀今天召開股東會，改選董事，前合作金庫銀行總經理林鴻琛當選獨立董事，這也是繼土地銀行前總經理高明賢轉任板信商銀總經理後，又一公股行庫退休高層轉任板信商銀。

板信商銀今天召開107年股東常會，會中通過財務報告及盈餘分派案，去年稅後盈餘新台幣2.16億元，配發每股股票股利0.14元。

板信商銀董事長劉炳輝表示，受到打消呆帳等因素影響，板信商銀去年稅後盈餘僅2.16億元，展望今年，雖然目前有美中貿易戰、房市成長有限等不確定因素干擾，板信商銀仍訂定較積極的目標，今年盈餘目標為8.16億元。

劉炳輝指出，板信商銀今年首重資產結構調整，包含放款多元化，分散授信集中不動產的現象、強化財務以及財富管理業務、加強資安、風控，以及因應數位化需求，強化數位金融服務，以提升板信商銀競爭優勢，開拓市場新局，順利達成全年盈餘目標。

另外，會中並進行董事改選共15名董事，3名獨立董事分別為林鴻琛、林茂權以及張福源。林鴻琛為前合作金庫銀行總經理。

然而，為解決萬年董事現象，促使獨立董事發揮專業監督功能，以強化董事會職能，金融監督管理委員會去年要求獨立董事任期已達3屆者須強化揭露。

對於張福源已連續擔任板信商銀獨立董事達3屆，這屆持續當選，板信商銀表示，張福源具備財務會計相關專業領域的專業及專才，且任職期間擔任常務董事一直對公司業務有一定的了解，張福源續任獨立董事仍可發揮其專長及給董事會監督並提供專業意見，對板信商銀有明顯助益。

另外，12席一般董事為劉炳輝、郭道明、三輝建設代表人廖美雲、簡林龍、天陸建設代表人邵勝紅、漢佳建設代表人劉炳煌、林彭郎、林同仁、陳瑞隆、朱耀智、三雋建設代表人李俊昇、邱顯忠。（編輯：蘇志宗）1070620

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