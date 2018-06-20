/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 英格蘭華山地震巴西

水手隊官網宣布 台灣高苑左投張景淯加盟

>rss

林全：東洋布局海外 瞄準亞洲中南美市場

發稿時間：2018/06/20 11:14

最新更新：2018/06/20 11:14

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者韓婷婷台北20日電）台灣東洋董事長林全表示，東洋持續布局海外市場，也積極尋求合作及合併的機會，並在技術端累積能量，瞄準亞洲及中南美洲市場，已有斬獲。

東洋今天召開股東會，是林全卸下行政院長後首場股東會，首度以董事長身分在東洋股東會面對股東，原本預期會報到的職業股東並未出席，全場股東會僅僅花了17分鐘就快速承認及通過所有議案，順利完成。他笑稱，相對在國會面對立委的質詢，股東會有團隊及員工幫忙議程的安排及進行，的確輕鬆多了。

股東會後林全接受記者採訪時表示，希望大家忘掉他行政院長的背景，也不會以前院長的立場去發表相關言論，現在他的角色是東洋的董事長，針對中美貿易，他認為，目前對醫藥業影響還好。

他指出，台灣生技業規模還是太小，要立足國際，拉高能見度，仍需擴大規模，東洋有絕對的視野走向國際，東洋的微脂體及微脂球核心技術極具特色且受到國際肯定，未來將以此為基礎發展新藥及高門檻學名藥。

東洋106年度包括營收、獲利及盈餘分配均創下新紀錄，多年來營運表現可說是生技業績優生，展望今年，股東關心營運能否續創新高，林全表示，企業經營就是要持續努力，短期無法預測今年或是明年會不會比去年更好，不可能期待一個公司永遠都成長，但就長期的觀點來看東洋，團隊有信心有成長的機會，且是明顯成長的態勢。

林全指出，包括國際化及新藥技術的研發是目前東洋營運努力的目標跟方向，其中海外布局部分，已有進展，需要靠時間來慢慢完成，不是一蹴可幾的。亞洲及中南美是目前較關注的兩大區域，東南亞成果不錯，目前泰國已有分公司，是最賺錢的海外市場，接下來包越南及菲律賓都有進展。

除了生產及技術外，林全指出，希望能有新的團隊進來，東洋在人才培養上也有一套規劃，針對願意進到生技業的社會新鮮人進行計畫性培訓，希望在職期間見到快速成長，為未來國際化培養更多人才。

至於東洋與晟德董事長林榮錦間的官司糾紛，林全表示，這是攸關股東權益的問題，應有的權益不會放棄，只是用什麼方式及形式去處理的問題。（編輯：蘇志宗）1070620

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
日本大阪強震災情

日本大阪強震災情

故宮紀念鄭問 首展台灣漫畫

故宮紀念鄭問 首展台灣漫畫

川金會新加坡現場直擊

川金會新加坡現場直擊

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
日本大阪強震災情
日本大阪強震災情
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 週一至週五 9:00-12:00；13:00-18:00 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP