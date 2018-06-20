IMD數位競爭力評比 台灣排全球第16亞太第5

（中央社記者潘姿羽台北20日電）據瑞士洛桑管理學院（IMD）2018世界數位競爭力調查評比，台灣在全球63個主要經濟體排名第16，較去年退步4名，但在亞太地區仍排名第5，且表現優於日本及中國大陸。



瑞士洛桑管理學院19日發布2018世界數位競爭力調查評比，2018年數位競爭力排名第一的國家由美國拿下，新加坡居次，第3名至第5名依序為瑞典、丹麥、瑞士。



若與亞太國家及地區相比，台灣排名亞太第5，次於新加坡、香港、澳洲、南韓，優於日本、中國大陸、泰國。



台灣排名雖較去年退步4名、來到第16名，但國發會說明，台灣不是聯合國會員，許多國際評比機構不易取得台灣的官方統計數字，這次評比主要指標「適應態度」中的細部指標「擁有智慧手機」就一口氣從去年第5名掉到今年第27名，與一般認知有極大落差。



國發會表示，第一時間已經和洛桑管理學院聯繫，得知對方取用的數字是民間智庫歐睿國際（Euromonitor）的資料，與國家通訊傳播委員會（NCC）調查結果出入甚大；洛桑管理學院評比使用的數字為70.2%，NCC調查則為89.48%，因此國發會已正式去函請求更正。



雖然部分數據與台灣實際情形有落差，但2018世界數位競爭力調查也凸顯台灣在數位實力的強項，有5項指標高居全球前3名，「全國平均總研發人力」排名全球第一、「行動寬頻訂閱」排名第2、「IT與媒體股票市值占總股票市值的百分比」排名第2、「學生在數學上的表現」排名第3、「高科技出口」也排名第3，表現十分亮眼。（編輯：李信寬）1070620