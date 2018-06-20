/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 英格蘭華山地震巴西
>rss

徐旭東：產金分離跟我沒關係

發稿時間：2018/06/20 11:45

最新更新：2018/06/20 13:27

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
zoom in 遠東銀行副董事長徐旭東因身兼遠傳電信、亞泥等上市公司董事長，外界質疑有「產金分離」問題，徐旭東表示：「產金分離的問題跟我沒關係。」中央社記者田裕斌攝　107年6月20日遠東銀行副董事長徐旭東因身兼遠傳電信、亞泥等上市公司董事長，外界質疑有「產金分離」問題，徐旭東表示：「產金分離的問題跟我沒關係。」中央社記者田裕斌攝　107年6月20日

（中央社記者田裕斌台北20日電）遠東銀行副董事長徐旭東因身兼遠傳電信、亞泥等上市公司董事長，外界質疑有「產金分離」的問題，他今天表示，產金分離的問題，「跟我沒關係」。

徐旭東今天出席遠東銀股東常會，他表示，股東會副董事長可以不用出席，但由於在集團中有地位，為了回答小股東的問題，他才會每年都來，產金分離在他身上「不是一個題材，沒有必要大炒」。

遠東銀總經理周添財說，就主管機關目前對「產金分離」的定義，僅限董事長、總經理，副董事長是在被允許的範圍內，且副董事長業務執行如一般董事，遠東銀在職權劃分上，副董事長沒有最後決定權，將會向金融監督管理委員會提出書面說明，未來若金管會要求親自說明，也會照辦。

徐旭東說，若是遠東集團要向遠東銀貸款，系統會負責評分，事實上，遠東集團關係企業還不太願意向遠東銀借款，因為還要提出100%擔保品，反而比較麻煩。

徐旭東指出，遠東銀對公司治理相當注重，甚至還得過獎，他自己也去國外進修相關課程，如果要談公司治理，「我都可以去教課了。」（編輯：李淑華）1070620

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
日本大阪強震災情

日本大阪強震災情

故宮紀念鄭問 首展台灣漫畫

故宮紀念鄭問 首展台灣漫畫

川金會新加坡現場直擊

川金會新加坡現場直擊

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
日本大阪強震災情
日本大阪強震災情
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 週一至週五 9:00-12:00；13:00-18:00 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP