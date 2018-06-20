徐旭東：產金分離跟我沒關係

遠東銀行副董事長徐旭東因身兼遠傳電信、亞泥等上市公司董事長，外界質疑有「產金分離」問題，徐旭東表示：「產金分離的問題跟我沒關係。」中央社記者田裕斌攝 107年6月20日

（中央社記者田裕斌台北20日電）遠東銀行副董事長徐旭東因身兼遠傳電信、亞泥等上市公司董事長，外界質疑有「產金分離」的問題，他今天表示，產金分離的問題，「跟我沒關係」。



徐旭東今天出席遠東銀股東常會，他表示，股東會副董事長可以不用出席，但由於在集團中有地位，為了回答小股東的問題，他才會每年都來，產金分離在他身上「不是一個題材，沒有必要大炒」。



遠東銀總經理周添財說，就主管機關目前對「產金分離」的定義，僅限董事長、總經理，副董事長是在被允許的範圍內，且副董事長業務執行如一般董事，遠東銀在職權劃分上，副董事長沒有最後決定權，將會向金融監督管理委員會提出書面說明，未來若金管會要求親自說明，也會照辦。



徐旭東說，若是遠東集團要向遠東銀貸款，系統會負責評分，事實上，遠東集團關係企業還不太願意向遠東銀借款，因為還要提出100%擔保品，反而比較麻煩。



徐旭東指出，遠東銀對公司治理相當注重，甚至還得過獎，他自己也去國外進修相關課程，如果要談公司治理，「我都可以去教課了。」（編輯：李淑華）1070620