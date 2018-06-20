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美中貿易戰影響 東陽總裁吳永祥這麼看

發稿時間：2018/06/20 12:44

最新更新：2018/06/20 13:28

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東陽集團總裁吳永祥幾乎每天都會巡視廠區一小時，對於廠區大小細節如數家珍。中央社記者鍾榮峰攝　107年6月20日東陽集團總裁吳永祥幾乎每天都會巡視廠區一小時，對於廠區大小細節如數家珍。中央社記者鍾榮峰攝　107年6月20日

（中央社記者鍾榮峰台南20日電）汽車零組件大廠東陽集團總裁吳永祥今天表示，美中貿易戰對東陽OEM產品沒有影響，目前對AM銷往美國產品也沒影響，未來要看美國進一步動作。

東陽今天上午在台南舉辦股東會，會後吳永祥帶採訪媒體進入廠區參觀，並接受媒體採訪。

觀察美中貿易戰影響，吳永祥表示，東陽集團原廠委託製造（OEM）產品主要以中國大陸內需市場為主，沒有轉口外銷，美中貿易戰對東陽OEM產品沒有影響。

在售後維修市場（AM）產品部分，吳永祥表示，AM產品最大出口市場在美國，目前看來，對東陽AM產品也沒有影響，未來要看美國進一步動作。

東陽指出，集團AM產品65%比重銷往美國市場，若從AM和OEM整體產品比重來看，大約4成比例銷往美國市場，其他包括歐洲和中南美市場等。

對於新台幣匯率，吳永祥說，他從來不管新台幣匯率，匯率影響只有一季，他不會操作匯率。

展望未來資本支出，吳永祥表示，東陽集團在台灣每3年資本支出規模約新台幣100億元，集團持續整理整頓提高效益。

展望今年布局，吳永祥指出，在AM市場提高市占率，每年投入20億元開發產品；推動亞洲、美洲、歐洲三大市場產品認證；發展環保水性底塗產品；設立全球最大單一設備最大產能電鍍廠，年產能312萬支電鍍零件。

在新產品線部分，AGS自動進氣柵欄已取得步進馬達專利。

在OEM市場部分，吳永祥說，台灣研發總部和中國大陸廣州研發中心，進軍兩岸和全球汽車內外裝部品及新能源車。東陽在OEM新產品也深耕輕量化工藝技術。

在新能源車部分，東陽目前承製全球15家車廠、25款車款新單。

法人表示，東陽今年AM產品可望持平或小幅成長，OEM產品年成長約1成到2成。（編輯：楊玫寧）1070620

東陽20日上午在台南舉行股東會，董事長吳永豐（中）、副董事長吳永茂（左）以及總裁吳永祥（右）連袂出席。中央社記者鍾榮峰攝 107年6月20日東陽20日上午在台南舉行股東會，董事長吳永豐（中）、副董事長吳永茂（左）以及總裁吳永祥（右）連袂出席。中央社記者鍾榮峰攝 107年6月20日
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