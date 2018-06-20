OPEC部長齊聚維也納 是否增產意見分歧

（中央社維也納19日綜合外電報導）石油輸出國家組織成員國部長今天抵達奧地利首都維也納，準備就是否扭轉抑制原油產量的里程碑協議展開艱難談判；支持放寬減產限制的沙烏地阿拉伯和俄羅斯恐面臨伊朗反對。



石油輸出國家組織（OPEC）成員國和非成員國能源部長將於22至23日進行討論，一場近來分歧最劇的會議料將登場，若干國家對於撕毀協議的想法感到不滿。這項落實18個月的協議有助將油價推至多年新高。



伊朗率領反對放寬減產限制的聲浪，惟恐區域死對頭沙國做出任何導致油價下挫的舉動，因為美國總統川普決定退出核協議，代表伊朗恐將面臨新制裁，石油出口連帶受到衝擊。



相反的，樂見華府退出伊朗核協議的利雅德當局，則在美國這個盟友施壓下鼓吹增加原油產量，滿足川普在11月期中選舉到來前維持低油價的期望。



能源面向公司（Energy Aspects）首席分析師沈恩（Amrita Sen）表示：「目前面臨的是一個非常政治化的情況。」



伊朗石油部長南達桑加尼（Bijan Namdar Zanganeh）抵達維也納下榻飯店時說，伊朗不會打退堂鼓，並抨擊川普企圖使OPEC政治化。



南達桑加尼告訴記者：「我不認為這場會議能達成任何協議。」



他也說，油價偏高有一部分該怪罪川普，還說川普對委內瑞拉和伊朗實施制裁，「為石油市場帶來困難」。



南達桑加尼說：「現在，他希望OPEC作出一些改變，讓油價變得平易近人。這不公平…OPEC不是美國能源部的一部分。」（譯者：劉文瑜/核稿：蔡佳敏）1070620