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奇力新股份轉換併美桀 納為子公司

發稿時間：2018/06/20 14:36

最新更新：2018/06/20 14:49

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奇力新20日下午舉行重大訊息說明會，將以股份轉換方式取得美桀100%股份，美桀將下櫃並撤銷公開發行。圖右為奇力新總經理鐘世英。中央社記者鍾榮峰攝　107年6月20日奇力新20日下午舉行重大訊息說明會，將以股份轉換方式取得美桀100%股份，美桀將下櫃並撤銷公開發行。圖右為奇力新總經理鐘世英。中央社記者鍾榮峰攝　107年6月20日

（中央社記者鍾榮峰台北20日電）奇力新和美桀今天董事會分別通過股份轉換案，奇力新取得美桀100%股份，換股比例為一股美桀普通股換發奇力新0.503股普通股。

奇力新和美桀今天下午分別在證交所和櫃買中心舉辦重大訊息說明會。

雙方預計8月16日召開股東臨時會，經主管機關核准及換股作業完成後，暫訂11月30日為股份轉換基準日。股份轉換完成後，美桀將成為奇力新100%持股子公司，並將股份轉換基準日終止上櫃並撤銷公開發行。

奇力新自2017年年中陸續併購旺詮電子、飛磁電子及入股向華電子後，正式跨入晶片電阻、排阻及磁性材料製造，開拓產品廣度，深耕全球車載及工業用客戶，今年6月13日，美磊電子正式加入奇力新集團，也讓奇力新集團深化在筆記型電腦、伺服器、車載客戶及國際晶片設計大廠銷售管道。

美桀布局車用市場成效漸顯，深耕主板/顯卡巿場同時並切入雲端伺服器巿場。

奇力新表示，本合併案完成後，期望透過集團優勢，整合奇力新、美磊及美桀粉末研發、生產技術與自動化能量，擴大一體成型功率電感經濟規模。（編輯：李信寬）1070620

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