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美中貿易戰恐遭波及 龔明鑫：提升競爭力最重要

發稿時間：2018/06/20 14:45

最新更新：2018/06/20 14:45

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（中央社記者廖禹揚台北20日電）美國總統川普揚言再對中國採取新關稅措施，對於是否可能影響台灣半導體產業，經濟部次長龔明鑫今天表示，若能保持領先全球優勢，加徵關稅只是提高售價，不會產生損害。

美中貿易摩擦升溫，美國日前公布兩份對中國課稅清單，並在中國回以報復清單後，宣布將提出對自中國進口達2000億美元貿易值的商品清單，預計加徵10%關稅。

龔明鑫今天說明美國公布清單對台灣產業可能造成影響，針對未來可能的2000億美元清單，龔明鑫表示涵蓋範圍相當大，不排除納入對台灣衝擊較大產品；但他也說，若是加徵10%關稅，與目前以公布清單的25%關稅仍有相當落差，須持續觀察影響。

媒體問及是否可能波及台灣半導體產業，龔明鑫表示，遭加徵關稅時，有其他競爭者才會對產業造成損害，但台灣半導體產業目前擁有全球數一數二技術，若維持領先優勢，加徵關稅也只是影響銷售價格提高，「提升競爭力最重要」。

美國貿易代表署（USTR）15日對中國大陸301調查案發布兩份課稅清單，包括從4月3日公布的1333項產品中，經公聽會等程序後刪減剩下818項產品的清單一，以及新公布、包含284項產品的清單二。

清單一涉及約340億美元貿易值，包括化學品、輪胎、二極體、車輛、航空器、面板及光學儀器等，將自7月6日起加徵25%關稅，對此經濟部蒐集產業意見評估，台灣相關產品多供應中國內需市場，影響有限。

清單二涉及約160億美元貿易值，包括石化材料、鋼鐵製品、機械、電子電機產品，龔明鑫指出，石化、鋼鋁及機械產品部分，因多供應中國內需市場，影響有限；電子產品則多在中國加工後出口，手機、筆電等終端產品皆未列入這次清單，因此預估影響不大。

不過，龔明鑫坦言，由於清單二涉及半導體，短期內雖不會有太大衝擊，但因目前生產半導體國家只有美國、台灣、南韓及中國，勢必影響半導體產業後續發展，但因美國後續可能再公布2000億美元清單，可能影響情境複雜，經濟部會密切注意後續發展，並持續與公協會進行盤點，了解實際影響狀況。（編輯：蘇志宗）1070620

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