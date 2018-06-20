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台塑股利息5.7元創7年新高 石化業現榮景

發稿時間：2018/06/20 15:08

最新更新：2018/06/20 15:49

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（中央社記者韋樞台北20日電）台塑公司今天股東會通過每股配發5.7元現金股利，創7年新高，並完成董事改選。董事長林健男表示，美國和中國大陸塑料增產及進口量增加，石化業將罕見出現連續4年榮景。

台塑去年獲利創歷年新高，稅後歸屬母公司業主綜合損益為新台幣493.83億元，每股稅後盈餘（EPS）達7.76元，每股配發現金股利5.7元，創7年來新高，僅次於2011年配發6.8元水準。

台塑股東會中順利完成15席董事改選，包括林健男、王文淵、王瑞華、王文潮、李志村、王雪紅、何敏廷、吳國雄、黃金龍、程成忠、林勝冠、黃慶連12席董事，以及魏啟林、吳清基、施顏祥3位獨立董事。

林健男表示，今年全球乙烯產能預估淨增加約780萬公噸，主要集中於北美及中國大陸，需求方面若以全球乙烯需求成長是GDP成長的1.2倍估算，約增加670萬公噸，雖然新增產能大於新增需求，但預估開工率87%，全球乙烯供需尚稱平衡。

林健男指出，中國大陸將擴大基礎建設、推動城鎮化與「一帶一路」等政策以維持經濟穩定成長，以及印度政府提出9兆盧比的新振興經濟方案，在今年全球經濟持續溫和成長，加上國際油價持穩與全球乙烯供需平衡預期下，將增加石化產品需求，進而支撐乙、丙烯及衍生物價格。

林健男說，值得注意的是，台塑出口約4成的中國大陸市場，從去年起持續執行供給側改革，且加強環保稽核，迫使高耗能、高污染的工廠關廠或減產，因此可望改善石化業供過於求及低價競爭的窘境；再加上去年起實施禁止廢塑料進口，相對的全新塑料需求及進口量明顯增加，產品利差將隨需求放大，有利亞洲石化業經營，因此，預期今年石化業可望出現罕見連續4年維持榮景。

另外在美國方面，近年有7座乙烷裂解廠投資計畫，合計年產乙烯約1000萬公噸，其中陶氏杜邦（Dow DuPont）年產150萬公噸乙烯廠已於去年第3季完工投產外。

但受到技術工人不足及去年8月哈維颶風影響，原預定去年底完工的埃克森美孚（ExxonMobil）及雪佛龍菲利普（Chevron Phillips Chemical）兩座各年產150萬公噸乙烯廠，已延至今年第1季及第2季投產，其餘4座乙烯廠於明年後陸續投產，因此今年上半年因美國乙烯無法充分供應下游衍生物所需，預估下半年才會影響亞洲市場。（編輯：張良知）1070620

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