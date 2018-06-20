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冒用海基會名號 公平會裁罰豐禾10萬元

發稿時間：2018/06/20 15:20

最新更新：2018/06/20 15:20

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（中央社記者蔡怡杼台北20日電）公平交易委員會表示，豐禾公司在臉書社團刊登廣告，宣稱「是…海基會在找尋工業地、廠房及各種房地產的指定窗口」，遭海基會否認，顯然與事實不符，依法開罰新台幣10萬元罰鍰。

公平會副主委彭紹瑾表示，公平會主動調查發現豐禾地產開發公司於去年5、6月起至去年底，於社群媒體臉書社團「農地農舍投資開發運用交流協會」刊登廣告，宣稱「是…海基會在找尋工業地、廠房及各種房地產的指定窗口」，但據公平會向財團法人海峽交流基金會求證結果，海基會表示從未與豐禾公司有任何委託關係，且豐禾也無法提出受海基會委託協助台商找尋工業地、廠房及各種房地產的相關會議紀錄或委託契約，亦無相關土地媒合紀錄。

公平會指出，由以上可知，豐禾公司宣稱其為海基會在找尋工業地、廠房及各種房地產的指定窗口，與事實不符。

彭紹瑾表示，豐禾公司將廣告刊登於臉書「農地農舍投資開發運用交流協會」社團，且於該社團張貼印有豐禾公司名稱的名片，並宣稱其為海基會在找尋工業地、廠房及各種房地產的指定窗口，藉以提升豐禾公司的企業形象，已有引起交易相對人錯誤認知與決定之虞，屬就足以影響交易決定的服務品質為虛偽不實及引人錯誤之表示，同時，衡酌豐禾公司未因在臉書上的不實廣告，而促成實質交易，公平會依公平交易法第21條第4項準用第1項規定開罰，處10萬元罰鍰。（編輯：林孟汝）1070620

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