奇力新併美桀攻三應用 一體成型電感衝第一

奇力新20日下午舉行重大訊息說明會，將以股份轉換方式取得美桀100%股份，美桀將下櫃並撤銷公開發行。圖右為奇力新總經理鐘世英。中央社記者鍾榮峰攝 107年6月20日

（中央社記者鍾榮峰台北20日電）奇力新總經理鐘世英表示，奇力新併購美桀後，一體成型電感元件產能可達市場第一位。奇力新集團未來深耕車用、通訊和手機類三大主軸。



奇力新和美桀今天下午分別在證交所和櫃買中心舉辦重大訊息說明會。



奇力新和美桀雙方今天董事會分別通過股份轉換案，奇力新將取得美桀100%股份，換股比例為1股美桀普通股換發奇力新0.503股普通股。雙方預計8月16日召開股東臨時會，經主管機關核准及換股作業完成後，暫訂11月30日為股份轉換基準日。



股份轉換完成後，美桀將成為奇力新100%持股子公司，並在股份轉換基準日終止上櫃並撤銷公開發行。



鐘世英在說明會上表示，奇力新併購美桀後，可把一體成型電感Molding整合在一起，產能可做到全市場第一位。



在現金流量部分，鐘世英表示，近幾年奇力新現金流量十分充沛。



在應用布局，鐘世英指出，未來奇力新集團朝向車用、通訊和手機類三大主軸深耕，消費型和個人電腦應用比重會降低。



談到與國巨關係，鐘世英指出，奇力新與國巨是兄弟登山、各自努力。



法人表示，若以上週五奇力新收盤價180.5元計算，此次美桀股權轉換溢價幅度約18%，若以週一收盤價計算，溢價幅度約20.1%。



美桀第2季持續受惠中國大陸重慶廠擴產效益，一體成型電感Molding需求旺盛，筆電及伺服器客戶訂單陸續增溫。



美桀4月底也取得車用安規認證，跨入車用市場，初期鎖定車燈應用，法人預期第3季可望開始出貨。



展望今年，法人預估，美桀今年整體業績上看新台幣20億元，較去年成長3成，續挑戰歷史新高，預估今年每股純益上看5元。



奇力新主要生產一體成型電感（molding choke）、繞線式產品以及積層印刷功率電感產品等。奇力新在越南的生產基地也積極切入汽車電子應用。



根據奇力新年報資料，國巨持有奇力新股權比重約14.94%，國巨旗下國新投資持有奇力新股權約2.97%。



奇力新積極擴展電感市場版圖，6月13日股份轉換基準日已取得美磊100%股份，納美磊為子公司，鐘世英新任子公司美磊董事長。



奇力新先前表示，要做產業整合者，要打世界盃，邁向全球電感元件市場前3名。



展望下半年，奇力新併購美磊的效益可望在第3季開始顯現，奇力新也進行內部整合提高組織效率，法人預估奇力新集團今年業績可望逼近新台幣160億元，較去年大增26%以上，續創歷史新高。



法人表示，目前全球電感市場規模大約在新台幣850億元左右，其中日系廠商村田製作所（Murata）、TDK-EPC、太陽誘電（Taiyo Yuden）排名前3大，若要在全球電感市場規模躋身前3大，超過10%以上市占率規模是關鍵。（編輯：鄭雪文）1070620