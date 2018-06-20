/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 英格蘭華山地震巴西
>rss

北京允開放 歐洲企業卻說生意更難做

發稿時間：2018/06/20 15:32

最新更新：2018/06/20 15:32

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社北京20日綜合外電報導）根據今天公布的調查，北京雖承諾開放市場，歐洲企業在中國的經商環境卻越見艱困，約半數歐企表示，過去這一年，在中國的生意越來越難做。

這份研究的公布，正逢美國似乎漸漸退出世界舞台，而中國國家主席習近平想讓中國這個世界第2大經濟體站上全球化最前線之際。

歐洲企業的連串抱怨，包括法律環境混沌不明、勞工成本更高、監管環境讓人頭痛、大部分在中國的全球網路都受「防火長城」審查等等。

根據中國歐盟商會（European Union Chamber of Commerce in China）報告：「隨著經濟成熟，中國經商環境經年累月的無效率更見明顯。」

中國歐盟商會主席何墨池（Mats Harborn）也呼應這些擔憂說：「監管環境事實上抑制了經濟。」

網路安全新規範讓翻牆代價更高，企業必須登入更昂貴的「私人虛擬網路」（VPN）。這個政府核可的網路可讓使用者規避過濾器，進入全球網路。

2/3企業認為，中國的審查措施擋住特定網路，對他們的生意造成負面衝擊。

「中國自稱是全球化領袖，高談整合的重要性，他們的網路安全法卻製造許多問題。」

這份調查發現，4成8歐洲企業認為，過去12個月，在中國「越來越難」做生意。

約1/5自稱是強制技術轉移的受害者。美國強烈譴責這項措施，已針對此事展開調查，並揚言課徵關稅作為報復。（譯者：鄭詩韻/核稿：羅苑韶）1070620

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
日本大阪強震災情

日本大阪強震災情

故宮紀念鄭問 首展台灣漫畫

故宮紀念鄭問 首展台灣漫畫

川金會新加坡現場直擊

川金會新加坡現場直擊

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
日本大阪強震災情
日本大阪強震災情
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 週一至週五 9:00-12:00；13:00-18:00 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP