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張忠謀：創新貴在執行 否則只是個想法

發稿時間：2018/06/20 16:19

最新更新：2018/06/20 16:59

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前台積電董事長張忠謀（圖）20日到台北三三會6月份例會，以「企業經營的心得」專題演講，張忠謀表示，他33歲在美國開始接觸經營，54歲回國之後也持續在經營企業，兩者的差異在於在美國時多是邊學習、邊應用，回到台灣之後，學習的少了，應用的變多了。中央社記者張新偉攝　107年6月20日前台積電董事長張忠謀（圖）20日到台北三三會6月份例會，以「企業經營的心得」專題演講，張忠謀表示，他33歲在美國開始接觸經營，54歲回國之後也持續在經營企業，兩者的差異在於在美國時多是邊學習、邊應用，回到台灣之後，學習的少了，應用的變多了。中央社記者張新偉攝　107年6月20日

（中央社記者田裕斌台北20日電）前台積電董事長張忠謀今天發表對「創新」(innovation)的看法，他說，創新貴在執行，如果沒有執行，創新也不過只是一個想法(idea)。

張忠謀今天在三三會以「企業經營的心得」為題發表演講，張忠謀表示，他33歲在美國開始接觸經營，54歲回國之後也持續在經營企業，兩者的差異在於在美國時多是邊學習、邊應用，回到台灣之後，學習的少了，應用的變多了。

張忠謀也說，其實剛回台灣時，在經營企業上很不適應，整整花了10年的時間了解台灣的習慣、人際關係的培養等，才開始得心應手。

張忠謀也建議，企業要鼓勵員工創新，簡單來說，就是要「獎賞成功的創新、不罰失敗的創新」，就算創新的內容讓企業賠錢，也不能因而處罰提出創新的人，至於內部要如何篩選創新是否會成功，就要靠主管的經驗與智慧。

張忠謀說，創新最重要的就是要執行，吃一頓飯可能可以從席間的聊天中聽到5到10個想法，但最後1個都沒有人去做，事實上，就算是早上刷牙換了牙膏品牌，只要真的做了，就是創新；以他自己為例，現在每天都會去運動，比起過去沒有運動的習慣，也是一種創新。

至於企業的創新是否能應用在國家治理上，張忠謀則認為，可以部分參考、不能完全複製，因為國家的運作比企業經營複雜得多。（編輯：鄭雪文）1070620

三三會6月份例會20日在台北舉行，前台積電董事長張忠謀（後左）發表對「創新」（innovation）的看法，他說，創新貴在執行，如果沒有執行，創新也不過只是一個想法（idea）。中央社記者張新偉攝　107年6月20日三三會6月份例會20日在台北舉行，前台積電董事長張忠謀（後左）發表對「創新」（innovation）的看法，他說，創新貴在執行，如果沒有執行，創新也不過只是一個想法（idea）。中央社記者張新偉攝　107年6月20日
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