台塑越鋼污染近2年 環團籲公開監測數據

台塑越南河靜鋼鐵廠2016年間因排放廢水造成越南沿海海岸遭污染，台塑至今仍未公開環境監測數據，多個環團及人權團體成員20日在台塑股東會會場外陳情抗議，要求台塑負起社會責任。中央社記者吳欣紜攝 107年6月20日

（中央社記者吳欣紜、韋樞台北20日電）台塑越南河靜鋼廠2016年因排放廢水造成越南海岸污染，迄今仍未公開環境監測數據，環團今天在台塑股東會中要求公布數據，台塑董事長林健男以此非越鋼公司股東會宣布散會。



台塑越南河靜鋼鐵廠2016年時因違法排放廢水，導致越南中部四省沿海200公里海岸受廢水汙染、大量魚類死亡，不僅衝擊當地居民生計與生活，也被視為越南有史以來最嚴重的環境保護事件。



台塑公司今天在台北王朝大飯店召開股東會，環保團體及人權團體在股東會前召開記者會，要求台塑集團負起社會責任、公開環境監測數據報告，不要當越共的幫兇。



台灣人權促進會居住權專員林彥彤表示，台塑越鋼死魚事件爆發後，除了心不甘情不願的賠償5億美元外，都沒對當地提出復健計畫、污染監控及公開詳細報告等，台塑越鋼廠從當初設廠、迫遷當地居民，直到運轉後發生污染事件，台塑始終沒有擔負起社會責任，「實在非常痛心」。



綠色公民行動聯盟研究員曾虹文指出，台塑不應迴避排放污染的事實，除了在股東會上應交代GDP的貢獻外，也應交代對環境污染的貢獻，主動公開排放的污染物質與排放量，給社會大眾一個交代。



環境權保障基金會執行長凃又文表示，台灣之前在產業全球化下已發生RCA事件，RCA使得台灣當地環境及民眾健康遭受影響，政府現在力推新南向政策，政策不該是複製污染到其他國家，台塑應提升相關防污設備、主動做好公開環境監測相關訊息，這才是永續的做法。



隨後男女各一位環團人員進入股東會並舉起陳情牌子，引起現場側目。他們在臨時動議階段發言，主張台塑應該加強麥寮的環境監測，林健男回應麥寮廠的許多監測數據都和環保局連線，數字不會錯的。



但女性環團成員發言指台塑河靜鋼鐵廠上次造成死魚事件，台塑應該公布環境監控數據，並指當地人認為台塑越鋼廠等於台塑，台塑等於台灣，台塑應重視形象，坦誠公布監測數據；不過林健男則以「這裡是台塑公司107年股東常會，不是越鋼公司股東會」，並宣布散會，林健男則快速離開會場。（編輯：張均懋）1070620



