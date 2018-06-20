呂桔誠率團赴以色列 汲取金融科技創新

（中央社記者蔡怡杼台北20日電）為汲取科技創新先驅國家以色列的創新與發展經驗，提升台灣數位金融競爭力，銀行公會理事長呂桔誠首度率團赴以色列參訪，將與國際著名金融科技及資安先導創新機構深度交流。



中華民國銀行商業同業公會全國聯合會表示，以色列無論在人口規模、歷史背景及天然資源缺乏等方面，與台灣均有相似之處，然而，以色列在金融科技與科技創新領域，具有卓越領先的地位，可提供不同的金融科技發展思考方向，非常值得台灣學習。



銀行公會17日至23日舉辦的「2018以色列金融科技及資安產業考察團」，特與駐台北以色列經濟文化辦事處合作，呂桔誠率台灣金融業高層赴以色列考察。



呂桔誠強調，金融與科技結合已為全球趨勢，隨著金融科技FinTech的技術創新，讓金融服務夾帶便利、即時與大數據分析等能力，快速因應各種族群行為與需求改變而提供全新的金融服務，不論是用手機的行動支付購買商品、線上申辦貸款、網路保險、機器人理財等，都發展得非常快速，帶給金融業很大的挑戰與衝擊。



呂桔誠表示，台灣在資訊、半導體等科技產業發展相當蓬勃，具有堅實的科技基礎與人才，對發展金融科技來說是相當有利的條件，相信透過這次考察活動，台以雙方金融與新創產業深度交流，借鏡學習以色列豐富的創新發展經驗，對提升台灣金融業的數位競爭力當能有所助益。



銀行公會指出，這次參訪以色列出口與國際合作協會(IEICI)、以色列創新局(Israel Innovation Authority)、花旗創新實驗室(Citi Innovation Lab)、以色列央行(Bank of Israel)、巴克萊銀行創新中心(RISE, Barclays Bank Innovation Center)、網路星火產業園區(CyberSpark)、Cyberbit(資訊安全公司)等7個以色列著名的金融科技創新與資安機構，以及重要的監管單位。(編輯：陳永昌)1070620