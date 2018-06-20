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國發會盼轉變台灣在全球供應鏈地位 迎貿易變局

發稿時間：2018/06/20 20:36

最新更新：2018/06/20 20:36

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（中央社記者潘姿羽台北20日電）美中貿易摩擦愈演愈烈，台灣即便影響有限，中長期也須研擬對策；國家發展委員會副主委邱俊榮表示，政府已著手轉變台灣在全球供應鏈地位，盼布局下游及品牌市場，提升競爭力。

美中之間的貿易局勢日益緊張，邱俊榮表示，美國對於中國經濟侵略的指控，包含以國家力量經營不公平貿易，以及以不正當手段發展「中國製造2025」，台灣未來必將受到衝擊，長期而言，台灣必須面對並扭轉這種情勢。

邱俊榮表示，政府與台商都愈來愈體認到過去布局模式遭遇的困境，而美中摩擦對台灣的衝擊更是引發轉變的觸媒；未來政府將加速全球多元布局，鼓勵台商朝同樣方向前進，除了強化與美國的經貿投資關係，並往新南向國家、歐洲邁進。

在全球數位科技發展下，台灣早已思考並嘗試轉變台灣在全球供應鏈的地位；邱俊榮指出，在數位國家、亞洲．矽谷等計畫規劃下，台灣正在發展物聯網應用、人工智慧、區塊鏈等新興產業，希望改變台灣在全球供應鏈的地位，並往產業鏈下游或開發品牌前進，除可提升台灣的競爭力，這也是因應未來國際貿易戰的重要策略。

邱俊榮最後提醒，受到衝擊的產業也應主動掌握貿易戰的發展方向，並加速轉型升級以提升競爭力，更要積極提高國內自製率、多元布局市場。(編輯：陳永昌)1070620

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