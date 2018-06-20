尼加拉瓜陳抗活動延燒 台商暫無嚴重損害

尼加拉瓜陳抗活動持續逾2個月，部分台商曾採預防性暫時停工，但未受到嚴重損害。（路透社提供）

（中央社記者廖禹揚、侯姿瑩、韋樞台北20日電）尼加拉瓜陳抗活動持續逾2個月，經濟部與外交部表示，部分台商曾採預防性暫時停工，但尚未受到嚴重損害，樂見尼國政府與反對陣營持續對話，早日恢復社會秩序。



外交部發言人李憲章表示，尼加拉瓜政府4月中旬推動社會保障研究所（INSS）年金改革計畫，引起民眾抗議並演變為全國性暴力抗爭；反對陣營於6月14日發起全國罷工活動，但隔天即恢復正常上班。罷工當天，部分位於尼國首都近郊加工出口區的台灣廠商為維護員工安全決定暫時停工。



台灣與尼加拉瓜簽有自由貿易協定（FTA），經濟部投資業務處官員指出，其中的投資專章可保障當地台商，若因公權力影響造成損害，可請求賠償，不過當地台商廠區多在保稅區內，當地政府已有設置路障，除出入交通較不便外，安全部分較無虞，並無重大損害傳出。



官員並表示，這次陳抗活動雖已持續逾兩個月，但主要訴求與當地台商較無關係，應該不致影響到保稅區內業者，而針對設於保稅區外的全球牛仔褲最大廠如興紡織，以及新光集團、老爺酒店及互助營造在當地投資的購物賣場，可能受影響較大，經濟部也與當地外館及業者保持密切聯繫，並提醒業者注意安全。



如興告訴中央社，如興位於首都馬納瓜保稅區附近廠房的人員和產線一切均安、正常運作，並未因陳抗活動而停工或發生意外。



如興說，由於廠內有台籍幹部，會密切注意局勢發展，並隨時和尼國廠房保持聯繫。



李憲章表示，駐尼國大使館近來也與當地僑胞、國人、志工以及館團員眷等保持密切聯繫，所有人員均安全無虞。



外交部知情官員指出，在尼國的台灣人約有300多人，包括台商、台僑。官員表示，目前當地情勢尚未嚴重到需要撤僑、撤館，但外交部、駐館密切關注相關發展，並與當地僑胞保持密切聯繫。



對於尼國動盪是否影響邦誼，官員說，尼國政府維持運作，兩國間的往來正常，雙邊邦誼目前沒有影響。



此外，李憲章進一步指出，政府期盼尼國各方停止暴力行為，樂見尼國政府與反對陣營持續進行對話，以早日恢復社會秩序。



外交部6月初提升尼國旅遊警示燈號為「黃色」，提醒旅尼民眾隨時提高警覺，外出時避開示威遊行集結地區，注意自身安全。（編輯：趙蔚蘭）1070620