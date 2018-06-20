泰國自動化機械展 台灣精品館成焦點

（中央社記者劉得倉曼谷20日專電）泰國國際自動化機械展今天開展，由外貿協會設立的「台灣精品館」，邀集台灣18家自動化產品製造廠商展出35項最新產品，成為展場中的焦點。



2018泰國國際自動化機械零組件展今天起至23日，在曼谷國際貿易展覽中心展出。正值泰國政府推動產業升級的Thailand 4.0政策，製造自動化是重要一環，使這項展覽亦顯重要。



同場並有國際橡塑膠工業展、國際模具及設備展、國際電子生產設備及微電子展，都有台灣的相關公會或協會代表廠商參展。



中華民國對外貿易發展協會為推廣台灣精品，邀集台灣18家頂尖智慧製造機械設備廠商的35項產品，在泰國國際自動化機械展中設置台灣精品館，吸引各國買家及廠商前來參觀選購。



參展的18家台灣智慧製造機械設備廠商包括研華電腦、維田科技、艾訊、立端科技、上銀科技、達明機器人、奇力速、所羅門等廠商。



中華民國駐泰國經濟文化辦事處經濟組長許志明在台灣精品館開幕時表示，台灣是全球第5大工具機出口國，又有資通訊與科技的優勢，讓台灣的智慧製造機械產業更成為全球製造4.0的先鋒。



另外，台灣是泰國第11大貿易夥伴，雙邊貿易額達到108億美元，在政府「新南向政策」下，泰國市場相當重要。



專業製造電動螺絲起子的奇力速公司代表謝丁坤表示，公司的產品已經在泰國行銷20多年，泰國擁有如汽機車等完整的產業供應鏈，台灣生產製造的產品經濟、耐用且品質無虞。



不過，他也坦言，部分台灣商品缺乏包裝行銷，因此利用國際參展的機會，再經由外貿協會設立台灣精品館，將最優質的台灣產品推廣給相關產業的廠商。（編輯：高照芬）1070620