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台股半年線有守 留意漲價題材

發稿時間：2018/06/21 07:57

最新更新：2018/06/21 07:57

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（中央社記者吳家豪台北21日電）美股漲跌互見，以科技股為主的那斯達克指數再創新高，道瓊工業指數持續震盪，原因在於美中貿易戰恐升溫；分析師表示，台股半年線有守，漲價題材與LED擴大應用仍是盤面焦點。

科技和媒體類股領漲，美股那斯達克指數漲55.93點或0.72%，以7781.52點作收；道瓊工業指數跌42.41點或0.17%，收在24657.80點；標準普爾指數漲4.73點或0.17%，收2767.32點。

台股昨天回測半年線約10860點，但在被動元件龍頭國巨跌幅收斂，台積電、大立光等蘋概股力守下，震盪翻紅，終場收復季線、10900點關卡，上漲23.25點，收在10927.44點，漲幅0.21%，成交值新台幣1780.62億元。

自營商賣超0.4億元，投信賣超4.34億元，外資及陸資賣超76.93億元；三大法人合計賣超81.67億元。

被動元件電感廠奇力新昨天舉辦重大訊息說明會，奇力新將以股份轉換方式取得美桀100%股份，美桀將下櫃並撤銷公開發行。奇力新總經理鐘世英說，奇力新併購美桀後，一體成型電感元件產能可達市場第一位。

台塑昨天舉行股東會，董事長林健男表示，美國和中國大陸塑料增產及進口量增加，石化業將罕見出現連續4年榮景。

分析師表示，原則上台股半年線有守，下半年的經濟動能仍在，美中貿易戰的影響可能明年才會比較明顯；現階段而言，漲價題材與LED擴大應用仍是盤面焦點。（編輯：楊玫寧）1070621

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