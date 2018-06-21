/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 世足西班牙C羅美麗華
>rss

美中貿易戰開打 航運下半年營運具挑戰

發稿時間：2018/06/21 08:33

最新更新：2018/06/21 08:33

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者韋樞台北21日電）美中貿易戰開打，以及油價波動等不確定因素將影響航運界前景，航運界表示，今年前4月油價高漲，航運界過得很辛苦，下半年運價能否上漲，要視7、8月貨載是否旺盛，將更具挑戰。

美中貿易戰開打，雙方互課高關稅，勢必會影響航運界載運，陽明海運董事長謝志堅表示，今年第3季旺季開始，但並不如去年航商韓進公司倒閉後大家均分貨載時的榮景，估計船公司仍要與客戶相互協商，還要看7、8月的貨載量多少才能決定運價能否調漲。

另外，油價高漲也是造成航運本上升的主因。謝志堅指出，目前油料占成本至少20%到25%，但今年前4月運費卻又比去年同期低，各航商過得有些辛苦，今年要獲利是很有挑戰的一年。

謝志堅指出，今年航運界出現一種現象，航運市場的新船太多，但老船淘汰速度不夠快，於是形成會用多一些船去載貨的現象，但相對會有準時、減速省油的優點。

以陽明為例，從今年底到明年會有18艘2000年到2008年的租船逐漸汰換，今年下半年預計汰換7艘，明年再汰換7艘。謝志堅說，這14艘船高租金的船汰換後再去租新船，成本至少省一半；此外2020年新訂船交船後，省油效能達20%，大幅挹注陽明成本控管。

長榮海運表示，下半年貨載的需求不差，但貿易戰不確定因素無法消除，歐美等大型經濟體的貨載需求仍存在，只是運價不如上半年，下半年要恢復先前的運價恐怕不太容易，下半年營運表現將具高度挑戰。（編輯：蘇志宗）1070621

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
日本大阪強震災情

日本大阪強震災情

故宮紀念鄭問 首展台灣漫畫

故宮紀念鄭問 首展台灣漫畫

川金會新加坡現場直擊

川金會新加坡現場直擊

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
日本大阪強震災情
日本大阪強震災情
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 週一至週五 9:00-12:00；13:00-18:00 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP