亞通利大拓展環保綠能高端醫療工程市場

（中央社記者潘智義台北21日電）亞通利大能源公司指出，積極拓展環保綠能，及高端醫療工程市場，目前在手工程合約尚未執行金額逾新台幣75億元。



亞通利大能源表示，在環保綠能工程方面，憑藉具有獨特技術的大口徑高密度聚乙烯（HDPE）海水排放管技術及優異的施工總承包（EPC）統包工程能力，已成功發展海水利用、汙染防治及綠能發電等多項工程業務。



亞通利大能源指出，透過參與核電工程累積的技術能量，切入質子及重粒子癌症治療中心設備工程，環保綠能，及高端醫療業務將成為未來發展的兩大主要成長動能。



亞通利大表示，今年上半年陸續接獲「台大癌醫輻射科學暨質子治療中心」第1期主體建築機電工程、「前瞻基礎建設計畫－台東深層海水試驗管工程」、「科威特石油公司Al Zour LNG海水取排工程」、「台中火力電廠底灰處理工程」4項標案已陸續開工，加上先前接獲菲律賓最大企業生力集團（San Miguel）新建電廠土木，及海水冷卻工程，今年內都將挹注營收獲利。



在環保綠能部分，亞通利大指出，站穩東協市場之後，今年起已成功進軍中東市場；高端醫療方面，亞通在林口長庚、高雄長庚癌症中心相繼完成後，今年再取得台大標案，並將與日商合作參與台北榮總與中國醫藥學院質子及重粒子癌症治療中心工程案。



亞通表示，近年布局環保綠能工程業務有成，透過領先全球的HDPE海管布放技術，已完成東南亞超過19部電廠機組的土木及海水冷卻工程；且HDPE海管布放管徑也從直徑2公尺，拓展到目前在科威特專案的直徑3.2公尺，是目前全球HDPE海管布放最大的管徑。（編輯：蘇志宗）1070621