/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 世足西班牙C羅美麗華
>rss

美中互祭高關稅 日月光吳田玉：半導體影響小

發稿時間：2018/06/21 10:03

最新更新：2018/06/21 10:03

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者鍾榮峰高雄21日電）日月光投控營運長吳田玉表示，半導體產品占美國課稅清單比重小，美中互祭高關稅對半導體影響小，美中正尋求貿易公平的平衡點，但貿易戰將對半導體不利。

日月光投控今天上午在高雄楠梓加工出口區舉辦股東會，會前吳田玉接受媒體採訪。

觀察美中互祭高關稅、貿易戰升溫，吳田玉表示，半導體產品占美國課稅清單比重不到2%。從實質意義來看，4月清單和6月清單比較，半導體比重減小，美中互祭高關稅對半導體產業影響小，未來還要觀察。

吳田玉分析，從美國角度來看，賣給中國大陸的半導體、IC晶片和設備，遠遠超過中國大陸賣給美國的半導體、IC晶片與設備。

他指出，美中正在尋求貿易公平的平衡點，雙方談很久，目前還找不到平衡點，這也是找平衡點必定經過的過程，不應過度解讀，現在的情況是，美中貿易要找到新的平衡點，但目前尚未找到共識。

從半導體產業鏈來看，吳田玉認為，美中貿易戰對半導體產業不利，因為檢查管制、產業效率就會變低，管制也會影響半導體產業的供需平衡。

在美中貿易找到新的平衡點之前，吳田玉建議台灣半導體產業靜觀其變，等待塵埃落定，未來其他經濟體會不會牽扯進來，也有待觀察。

觀察未來經濟產業變化，他認為，台灣半導體產業要回到實際面，積極掌握創新、人才培育與鞏固合作夥伴三要件。此外，歐洲、美洲、日本等主要市場，各自的經濟特色會繼續維持，從電動車到智慧城市，都要考慮到區域性的經濟特色，廠商若能把少量多樣的商業模式做出來，就能夠勝出。（編輯：黃國倫）1070621

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
日本大阪強震災情

日本大阪強震災情

故宮紀念鄭問 首展台灣漫畫

故宮紀念鄭問 首展台灣漫畫

川金會新加坡現場直擊

川金會新加坡現場直擊

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
日本大阪強震災情
日本大阪強震災情
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 週一至週五 9:00-12:00；13:00-18:00 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP