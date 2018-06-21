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日月光訂定7年計畫 今年業績看逐季成長

發稿時間：2018/06/21 10:04

最新更新：2018/06/21 10:37

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日月光投控21日上午在高雄舉行股東會，營運長吳田玉（左3）親自主持。中央社記者鍾榮峰攝 107年6月21日日月光投控21日上午在高雄舉行股東會，營運長吳田玉（左3）親自主持。中央社記者鍾榮峰攝 107年6月21日

（中央社記者鍾榮峰高雄21日電）日月光投控營運長吳田玉表示，日月光本身今年逐季成長態勢不變，公司內部已經規劃7年目標計畫，因應未來半導體產業發展。

日月光投控今天上午在高雄楠梓加工出口區舉辦股東會，會前吳田玉接受媒體採訪。

展望日月光投控下半年營運表現，吳田玉預期，日月光半導體製造本身下半年可維持逐季成長態勢，從客戶要求和產能備料狀況來看，今年逐季成長態勢不變，市場動能看起來正常，訂單與往年比較起來也正常。

從成長動能來看，吳田玉分析，今年通訊、電腦、汽車電子等應用都正向看待，業績增幅可能在第3季相對明顯。

對於日月光和矽品合組投控公司後的綜效，吳田玉表示，目前兩家公司仍各自獨立運作，客戶方面還沒有出現綜效的情況，不過，在部分研發策略端，雙方有接觸，包括新技術開發的資源協調，雙方可以合作。

吳田玉預期，雙方明顯的綜效最快在2020年之後逐步顯現。

展望日月光的定位願景，吳田玉表示，公司內部已經訂出7年目標計畫，配合經濟發展的大環境，規劃技術解決方案配合生意面需求，因應未來半導體產業多元化、模組化、以及區域市場發展特色的趨勢。他認為，系統級封裝（SiP）模組化可能有助半導體摩爾定律進展。（編輯：楊玫寧）1070621

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