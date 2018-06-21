美祭232條款 中鋼：不受影響 加強輔導客戶

（中央社記者韋樞高雄21日電）中鋼公司今天舉行股東會，董事長翁朝棟表示，美國232條款對台灣輸美鋼鐵產品課25%關稅，確實影響下游單軋客戶，中鋼已輔導客戶，應該對政府爭取關稅豁免有信心。



中鋼股東會中有小股東提問美國232條款的影響，翁朝棟指出，行政院政務委員鄧振中利用各種機會向美國爭取鋼鐵產品關稅豁免；中鋼公司每年出口美國的鋼鐵產品量僅數千公噸，並不多，關稅不影響中鋼。



翁朝棟指出，這25%的關稅影響下游單軋客戶甚深，中鋼公司能做的是輔導下游客戶盡量降低關稅的影響；但是鋼管業者較不擔心關稅問題，主要是美國國內對鋼管需求太大，因此各個鋼品的影響都不一樣，希望日後可以針對個別鋼產品去談，但牽涉雙邊貿易等複雜問題，但中鋼仍希望雙邊開放貿易。



他強調，232條款確實有影響，政府正在全力爭取關稅豁免，應該要對政府有信心。



根據經濟部國際貿易局資料，目前已列入永久豁免清單的南韓、巴西、阿根廷與澳洲多是以自我設限鋼鐵輸美量換取豁免，其中南韓的配管用鋼管、方向型電磁鋼片、冷軋不鏽鋼、不鏽鋼鑄鍛鋼錠、不鏽鋼扁鐵線材及非整型製品、棒型鋼類接角及截面部分製品、工具鋼等9個項目已達配額量，無法再對美出口。



經濟部昨天表示，目前以透過台美雙邊管道溝通為主，並比照他國做法，對中國產製鋼鋁產品啟動雙反調查，釐清問題，持續向美國爭取豁免。（編輯：黃國倫）1070621