/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 世足西班牙亞莉安娜美麗華
>rss

晶電估第3季反彈 照明背光回溫

發稿時間：2018/06/21 11:14

最新更新：2018/06/21 11:40

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
LED磊晶廠晶電21日舉行股東常會，由董事長李秉傑（左）主持，圖右為總經理周銘俊。中央社記吳家豪新竹攝 107年6月21日LED磊晶廠晶電21日舉行股東常會，由董事長李秉傑（左）主持，圖右為總經理周銘俊。中央社記吳家豪新竹攝 107年6月21日

（中央社記者吳家豪新竹21日電）LED磊晶廠晶電今天舉行股東常會，總經理周銘俊表示，照明產品客戶第2季還在消化庫存，第3季因購物季備貨，照明應會優於第2季；背光因電視需求增溫，第3季應會比第2季好。

周銘俊說，今年第2季照明、背光需求不如預期，反映在晶電4、5月營收放緩，原因在於2017年上半年LED缺貨，市場對景氣看法過度樂觀並積極擴產，包括中國大陸廠商從去年下半年開始陸續開出新產能，造成市場上照明、背光庫存上升。

展望今年下半年，周銘俊認為，第3季仍有機會，除了庫存消化將告一段落，第3季客戶也會針對耶誕節、感恩節等購物季進行備貨，推估晶電7月營收表現可能與6月差異不大，到了8月會比較明顯回升。

背光產品方面，周銘俊觀察國內幾家背光需求比較大的面板廠，第2季表現也變差，但是電視背光需求已明顯增溫，加上晶電積極拓展大陸手機背光產品，看好晶電第3季背光產品表現應該會優於第2季。

他進一步表示，紅光部分目前看起來相對較好，包括汽車、植物照明應用一直在推波助瀾，目前晶電相關產能幾乎都滿載。

周銘俊指出，四元LED產品占營收比重已從過去約25%提高到目前約35%，原因在於今年有更多照明、背光應用，下半年四元LED占營收比重應該介於30%到40%，看第3季整體市場回溫狀況而定。

針對Mini LED（次毫米發光二極體）發展，周銘俊表示，包括手機、電競、平板、電視都有相關應用在討論中，但還有成本考量及良率問題，若能順利解決，可望明年向客戶提供整體解決方案。

至於VCSEL（垂直共振腔面射型雷射）代工業務，周銘俊說明，目前看到兩個機會，一個是數據傳輸，但是出貨量不大；另一個是還在跟客戶討論的案子，比較偏向消費性電子的感測應用，預計今年第4季開始小量出貨。(編輯：李信寬) 1070621

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
日本大阪強震災情

日本大阪強震災情

故宮紀念鄭問 首展台灣漫畫

故宮紀念鄭問 首展台灣漫畫

川金會新加坡現場直擊

川金會新加坡現場直擊

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
日本大阪強震災情
日本大阪強震災情
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 週一至週五 9:00-12:00；13:00-18:00 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP