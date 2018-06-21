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美麗華大直影城網路訂票喊卡 開放得等等

發稿時間：2018/06/21 11:23

最新更新：2018/06/21 11:23

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（中央社記者朱則瑋台北21日電）美麗華大直影城管理團隊美麗新娛樂今天表示，目前先暫停網路預訂票銷售，等確認設備修繕狀況後，再決定何時開放，至於是否停業，目前沒收到消息。

美麗華娛樂公司長期委託美麗新娛樂公司負責大直影城營運，不過，美麗華娛樂公司因為內部股東內鬨問題，片面解除雙方合約，改聘自己人員，這些人員疑操作不當造成設備損壞，使得部分影廳關廳，影響消費者權益，現階段已開放退票。

雙方目前還在後續營運及補償措施持續協商開會中，不過，網路上卻盛傳一封內部文件，裡面寫明，21日會是影城最後一天營業，之後會公告聲明，多久恢復營業目前不確定。

大直影城臉書粉絲團則透過貼文宣布，因美麗華大直影設備系統維護，將暫時停止22日以後的網路預定訂票服務，最新開放訂票時間將另行公告於官網。

美麗新娛樂公司行銷副理陳思潔今天向中央社記者說，目前管理團隊只負責官網、臉書粉絲團部分，影城部分現階段由美麗華娛樂公司負責；會暫停網路訂票主要是要先了解影廳設備修繕狀況，等確認後才會再開放訂票，何時開放還不清楚。

陳思潔指出，至於網路上流傳今天是影城最後一天營業等內容，美麗新娛樂沒有收到相關訊息，目前還在跟美麗華娛樂公司持續協商中，希望達成共識，讓爭議可以盡快落幕。（編輯：楊凱翔）1070621

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