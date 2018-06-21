童子賢：台灣創新熱潮不如從前

（中央社記者潘智義台北21日電）和碩聯合科技公司董事長童子賢今天在股東會後受訪表示，現在台灣看不到像20、30年前的創新熱潮，但中國大陸創新起飛，美國矽谷的創新更是從以前持續到現在。



童子賢認為，台灣產業要大膽創新，產業創新一定會面臨新的挑戰、新的刺激，但卻提供消費者購買產品的誘因。換個角度來看，如果產品規格都很明確，沒有風險，也沒有挑戰，就沒有改變的機會。



他直言，只要創新的大方向明確，要到陽明山不要跑到紗帽山就好，和碩對大方向深具信心，不怕挑戰，一旦人工智慧（AI）、物聯網（IoT）發展成熟，大家可以穩定的透過手機、平板電腦，經由網路在外面看家中的小孩，甚至狗狗，從事警政、交通、安全，以及個人社群各種活動。



他強調，人工智慧、物聯網真的發展成熟之際，無人車可取代疲勞駕駛，因為人工智慧產品比人理性，但目前要發展到這一階段，還有很長的路要走；網路發展有很大的成長空間，硬體設備也會面臨很大的刺激，從研發到投入技術領域，包括智慧醫療、居家照護各個人工智慧的應用都有空間。



童子賢對媒體大談新創事業，當媒體提問屬於新創事業的M17赴美上市喊卡時，童子賢表示，自己原本對M17完全不了解，但經人解說，並看到M17海報畫面後，覺得M17或有許多不宜上市的因素，但新創事業可透過上市、櫃，納入正規管理機制，改善不宜之處，尤其是財務部分。（編輯：李信寬）1070621