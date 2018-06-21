年改將上路不擔心 徐旭東樂迎股息錢潮

（中央社記者江明晏台北21日電）年金改革將上路，是否擔憂衝擊百貨零售業，徐旭東今天表示，7月1日後，大部分公司開始發股息，建議民眾與其存到銀行，不如多花一點錢讓自己安慰一下。



遠東百貨今天舉行股東常會，會中通過去年度財報與現金股利1元，並進行董監改選。



遠百零售體系(包括遠百以及轉投資的遠東SOGO、愛買、city’super等零售事業)2017年合併營業額為新台幣1173億元，合併稅後淨利為18.5億元，成長24%，每股盈餘1.09元。



遠東集團董事長徐旭東今天表示，遠百目前股東人數8.19萬人，是超大型股東規模公司，去年業績1173億元也是全台最大，合併稅後淨利為18.5億元還可以再更好，但也算是不錯的表現。



媒體提問年金改革上路，是否擔憂對百貨零售有衝擊，徐旭東今天表示，實際上7月1日後，大部分的公司開始發股息，「銀行還要顧慮這麼多錢怎麼辦」，建議民眾與其存到銀行去賺個1%、2%，不如多花一點錢去給自己安慰一下。



他表示，百貨業反而要準備如何應付這麼多股利股息，認為台灣錢還是很多。



遠百表示，「零售永遠有挑戰」，遠百走過台灣各種政策、經濟循環面，勇於接受挑戰，勇於內部提升。



徐旭東說，零售業非常有趣、挑戰、變化，零售在哲學與思想上，是很有趣的變化，不單是買賣東西，重點是講究給消費者一個好的體驗，滿足消費者的轉型，而不是只是提供最低價的商品。「零售服務以前很單純，但現在要關照消費者各方面需求」他說，遠百目前完整涵蓋純粹零售、量販、高級超市、線上互聯網零售4種類型。



他坦言，「要轉、要變，當然會有成本增加」，遠東百貨也要面臨這個挑戰，將來要在體驗上讓顧客更滿足，這個行業非常有趣，非常需要採納各種方式，使得顧客得到滿足。



遠百總經理徐雪芳表示，去年上半年有點辛苦，下半年隨著景氣復甦，銷售漸入佳境，希望今年成長能持續至年底，不斷努力與轉型，虛實整合這一塊，數位科技也有許多方案正在進行。（編輯：黃國倫）1070621