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瞄準高齡化商機 醫療展及銀髮展登場

發稿時間：2018/06/21 12:56

最新更新：2018/06/21 12:56

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（中央社記者廖禹揚台北21日電）台灣正式邁入高齡化社會，瞄準銀髮族需求，台灣國際醫療展及銀髮展今天在世貿一館登場，共408家廠商參展，並首創「急診室情境主題館」，便於業者實境展出產品。

2018年台灣國際醫療展及銀髮展今天在台北世貿一館聯合展出，規模較去年成長2%，共使用868個攤位，聯結相關產業上中下游，並邀請1200名海外買主來台參觀，開拓海外商機。

主辦單位經濟部國際貿易局副局長徐大衛、中華民國對外貿易發展協會祕書長葉明水及指導單位衛生福利部次長薛瑞元於展覽開幕時均提到，台灣在今年3月已正式邁入高齡社會，65歲以上人口超過14%。薛瑞元更指出，預估再過8年，65歲以上人口就會超過20%，邁入超高齡社會。

薛瑞元說，「我們只剩8年」，衛福部雖致力增加照顧服務員人數，但依人口消長趨勢來看，很難滿足高齡人口成長的需求，必須依靠科技、輔具產品來精簡人力，並提供銀髮族更安全、舒適，且能自力生活的選擇。

今年展覽聚焦高階及創新醫材，包括工研院「3D列印醫材共創服務平台」，協助醫材廠商設計、試製到商品化製作，貿協也與台灣醫材公會合作打造「急診室情境主題館」，結合24家廠商、75項產品，展出台灣產製急診醫療器材。

展覽期間並將舉辦多場國際論壇及講座，邀請潛力市場泰國、越南，及主要出口市場日本、德國相關公協會及官方機構來台演講，說明當地法規與外銷商機；台灣特色醫療聯盟也將辦理講座，向來自60國國際買主說明台灣特色醫療服務。（編輯：張良知）1070621

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