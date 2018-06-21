投資美國台灣團規模最大 國務院：展現美台價值

（中央社記者江今葉華盛頓20日專電）台灣是「2018選擇美國投資高峰會」最大代表團，美國國務院亞太事務代理副助卿石露蕊表示，台灣代表團不僅規模大，參與企業也相當具代表性，這是美台經貿關係價值的展現。



美國商務部主辦的「2018選擇美國投資高峰會」（Select USA INvestment Summit）正在美國召開。台灣今年有60家企業、124名代表與會，是與會的最大代表團。



石露蕊（Laura Stone）接受媒體訪問時表示，台灣代表團不僅參與規模龐大，企業有相當具有代表性，展現美台長期的堅定關係，真正展現雙邊經濟與貿易聯繫價值。



她也談到包括美國在台協會（AIT）內湖新址落成、台灣是亞洲第3個獲得美國全球入境（Global Entry）計畫夥伴指出，過去一年對美台是非常棒的一年，她很高興看到美台關係進展。



美國在台協會（AIT）執行理事羅瑞智（John Norris）也表示，非常開心看到規模龐大的台灣代表團與會，也相信這能建立美台經濟與貿易的堅實關係。



率團赴美的行政院政務委員鄧振中則表示，台灣企業與美國本就有密切聯繫，台灣多年來也向美國採購穀物與天然氣，這都是維持台美密切關係的基礎。



他指出，在國際情勢轉變之際，台灣企業需要更多布局，也意識到必須將美國納入重要考量，希望藉由此行可以和美國各州政府建立聯繫，也了解各地獎勵條件與措施，這對企業的國際布局具正面意義。



對於部分看法質疑龐大代表團是把企業往外推，鄧振中澄清指出，到美國投資不代表這些企業放棄在台灣的投資，這些企業到美國了解投資及其可能性，是基於國際布局考量。



問及此行是否會和美國官員就鋼鋁關稅豁免議題，鄧振中表示，會尋找機會和美方官員交換意見，爭取豁免是目標之一。美方官員透露，目前已經收到3000多件個別企業豁免申請，正在逐一審查。



鄧振中表示，會和美方說明台灣部分企業出口商品符合美國市場需求，會和企業一起努力爭取豁免。至於國家豁免也是目標，會持續爭取，也會向美方傳達台灣與美國共同面對中國鋼鐵產能過剩問題的努力，讓美方了解台灣是美國重要盟友，願意為美國鋼鐵產業復興一起努力。



談及美中貿易戰一觸即發，鄧振中指出，中國透過政府補貼導致貿易不平衡，在智慧財產權保護上也需要加強，希望市場機制能發揮作用，也期望見到美中兩國能順利解決貿易糾紛，但中方需要做更多努力。



今晚的選擇美國投資峰會台灣代表團晚宴吸引不少美國政要與會，除了石露蕊、羅瑞智外，美國商務部代理副部長凱利（Karen Kelly）、猶他州州長赫柏特（Gary Herbert）等人也都與會。（編輯：紀錦玲）1070621