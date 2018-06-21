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貿易戰變數持續 台股短線偏弱整理

發稿時間：2018/06/21 14:22

最新更新：2018/06/21 14:22

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（中央社記者吳家豪台北21日電）台股今天反彈逼近11000點大關，午盤大立光漲勢收斂、鴻海翻黑，收盤小漲13.63點；投顧認為，台股回測均線後反彈，但美中貿易戰變數干擾持續，短線將維持偏弱整理格局。

在美國科技類股領漲下，台股電子、金融股早盤同步走揚，加權指數一度攻上10992.31點、逼近11000點整數大關，午盤隨權值股漲幅收斂，光學鏡頭、被動元件等盤面焦點族群後繼無力，指數終場收在10941.07點，上漲13.63點，漲幅0.12%，成交值新台幣1368.59億元。電子股漲0.11%，金融股漲0.04%。

股王大立光漲2.04%，收4495元；明天將舉行股東會的鴻海沿平盤整理，終場下跌0.36%，收82.7元；台積電力守紅盤，上漲0.22%，收226.5元。

光學鏡頭族群玉晶光、先進光開盤表現強勢，漲幅一度超過1%，隨即翻黑走低，終場分別下跌2.45%、1.23%，收518元、64.2元。漲價題材發酵的被動元件龍頭股國巨早盤漲幅逾3%，午盤翻黑走低、跌破千元關卡，跌幅2.28%，收987元。

金融股漲跌互見，富邦金漲0.37%，收53.9元；國泰金漲0.72%，收55.9元；兆豐金收平盤26.6元；中信金跌0.69%，收21.7元。

富邦投顧表示，美中貿易戰變數干擾持續，台股大盤回測季線及半年線後收下影線，短期盤勢震盪仍劇，不排除下探前低10799點或年線約10703點來消化賣壓，短線維持偏弱整理格局，操作不宜過度積極，應避開技術線型弱勢、法人籌碼鬆動股。（編輯：黃國倫）1070621

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