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天宇股東指公司疑涉內線 金管會：儘速了解

發稿時間：2018/06/21 15:22

最新更新：2018/06/21 15:53

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天宇小股民21日到金管會陳情，表示公司派疑涉內線交易，呼籲暫停公司27日的股東會，金管會證期局副組長林秀美代表收下陳情書，表示將儘速了解情況，若有違法的情況，金管會會進行查處。中央社記者蔡怡杼攝 107年6月21日天宇小股民21日到金管會陳情，表示公司派疑涉內線交易，呼籲暫停公司27日的股東會，金管會證期局副組長林秀美代表收下陳情書，表示將儘速了解情況，若有違法的情況，金管會會進行查處。中央社記者蔡怡杼攝 107年6月21日

（中央社記者蔡怡杼台北21日電）天宇小股東今天到金管會陳情，表示公司派疑涉內線交易，呼籲暫停公司27日的股東會，金管會表示，將儘速進行了解，若有違法情況時，會進行查處。

天宇投資人今天到金管會陳情，反對天宇疑似私募現增圖利自己人，涉及內線交易，呼籲公司停止私募，並請金管會暫停天宇6月27日的股東會。

天宇投資人表示，天宇公司派疑似先把股票賣在19元的價格，之後透過對內部人的私募，以每股約9元的價格回補持股，對已經投資天宇的小股民是很大的傷害，呼籲金管會暫停天宇27日的股東會，避免公司派以相對較多股權的優勢在股東會上通過該私募案。

金管會證期局副組長林秀美代表收下陳情書並表示，股東若對私募案有疑義，可在股東會上表達意見，另外，金管會也會儘速了解情況，若有違法的情況，金管會將進行查處。

至於天宇股民要求暫緩27日的股東會，證期局表示，股東若對股東會的召開有疑義時，可透過司法途徑，由法院進行裁定。即股東會的召開與否已逾越金管會權限。（編輯：鄭雪文）1070621

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