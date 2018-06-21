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跳電非缺電 台電月底提5年強韌計畫

發稿時間：2018/06/21 15:32

最新更新：2018/06/21 16:05

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近日跳電事件頻傳，外界質疑是否與缺電有關。（中央社檔案照片）近日跳電事件頻傳，外界質疑是否與缺電有關。（中央社檔案照片）

（中央社記者廖禹揚台北21日電）近日跳電事件頻傳，外界質疑是否與缺電有關，經濟部長沈榮津今天召開記者會表示，台電將與6月底前提出配電系統強韌計畫，也將外包商施工品質及器材品質納入考量。

沈榮津說明，台電利用大數據分析往年跳電事件原因，其中設備因素占41%、外物因素占44%、用戶因素占6%、環境因素占9%；台電6月底將提出完整的5年系統強韌計畫，分層負責管制，將停電次數、時間、挖損、事故件數都列入各區處績效管考指標，從處長到領班明確分工、負責。

沈榮津表示，實際上近年跳電事件逐年遞減，今年1到5月跳電件數4773件也是歷年同期最低，並自2013年同期6286件每年減少；沈榮津澄清，跳電是電運輸過程中，輸配電路或設備損壞或自我保護機制造成，與缺電無關。

沈榮津指出，電力從發電到用戶端，必須經過許多線路、開關、變壓器等設備，甚至螺絲鬆緊都有可能引發跳電事故，因此施工品質與器材品質將是強韌計畫關注重點之一。

在施工品質部分，台電目前研議盤點所有外包商人力需求，可能要求外包商組成小組統一招考，再與台電合作進行人員培訓，並定期回台電受訓，確保施工品質的一致性。

器材品質部分，將檢討現行採購、驗收規範，以及落實老化試驗，避免器材組裝上系統2、3年就損壞的狀況，徹底從設備端排除造成跳電的因素。

針對外界對缺電的疑慮，沈榮津表示，大林電廠新1號機、通霄電廠新1號機、大潭電廠7號機等新建機組已陸續加入發電行列，除正併聯試俥的大林新2號機外，通霄新2號機、新3號機及林口新3號機也將在今年下半年陸續併聯試俥。

他指出，今年下半年每個月的備轉容量率應都可維持6%以上，全年備用容量率逾估維11.8%，加入核二2號機後更可增至14.5%，較去年的7.1%明顯改善。

根據經濟部規劃的能源轉型路徑圖，2019年至2025年都可維持備用容量率15.2%以上、備轉容量率10.2%以上水準，不會有缺電問題。

媒體問及，經濟及智慧化應用發展是否可能影響用電預估而造成缺電，沈榮津表示，產業往高值化方向發展同時，高耗電的大量生產會移至海外，可彌補數位時代來臨所帶來的用電需求；而針對台積電3奈米、5奈米廠的用電需求，沈榮津表示都已納入考量，「應該沒有問題」。（編輯：張良知）1070621

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