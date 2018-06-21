綠能屋頂全台拚示範 台南市月底併聯跑最快

（中央社記者廖禹揚台北21日電）經濟部推動綠能屋頂全民參與計畫，全台示範縣市中，台南市跑最快，預估6月底併聯完工，經濟部長沈榮津表示，明天將在台南舉行說明會，直接向其他縣市展示具體做法。



政府大力發展再生能源，太陽光電與離岸風電為兩大推動重點，在太陽光電部分，經濟部規劃地面型在2025年裝置容量達17GW、屋頂型在2020年完成建置3GW。



地面型部分，在短期的2年推動計畫中，目標今年完成1.52GW，而截至4月已完成1.664GW，達成率逾100%；屋頂型目前有台中市、雲林縣、嘉義市、台南市、屏東縣等5個縣市參與示範，其中台南市進度最快，預計在6月底併聯完工。



經濟部今天召開記者會說明能源議題，沈榮津表示，台南市政府明天將舉辦說明會，邀請各縣市政府參與，實地展示台南市示範計畫，並瞭解各縣市政府是否有執行困難、需要跨部會或中央部會協助部分。



離岸風電部分，外界對電價影響及發電穩定度多有疑慮，沈榮津說明，目前太陽光電及陸域風電躉購電價已接近平均電價，離岸風電躉購電價雖較高，但每年都會重新檢討，隨著基礎設施完備、產業聚落形成、技術能力提升，將逐年降低，且業者適用簽約當年度躉購電價，不一定都是今年的每度5.8元。



同時，經濟部也採遴選競價雙軌制，透過降價方式，可望再降低電價負擔。



針對發電穩定度，沈榮津說，未來會搭配抽蓄水力及除能系統，將晚上用電較少時段的發電量暫儲，用於白天尖峰時段；而太陽光電夏季發電較多、離岸風電冬季發電較多的特性也有互補效果。



沈榮津表示，目前國際上對於綠色生產鏈的要求逐漸興起，提早因應建立再生能源基礎，也有助未來外銷時，不致受到外國客戶相關規定影響。（編輯：楊凱翔）1070621