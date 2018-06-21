涉操控匯市 德銀遭紐約州罰62億元

（中央社紐約20日綜合外電報導）紐約州金融服務署（DFS）今天宣布，德國銀行業巨擘德意志銀行（Deutsche Bank）對涉及操控外匯市場的違法行為，已和DFS達成2億500萬美元（約新台幣62億元）和解。



DFS表示，德銀為了擴大自身獲利，與其他金融機構違法聯手操控交易活動。



DFS指出，德銀交易員參與多方線上聊天室，在內部交換機密資訊和操控外匯價格。德銀違規行為在2007至2013年的調查中被發現。



DFS表示，他們和德銀簽訂的合意處分書中載明，德銀同意加強遵守法規和強化審計程序。



DFS署長伍爾洛（Maria Vullo）表示：「由於德銀對自身外匯業務監管鬆散，部分情況下監管人員也參與不當活動，使得某些德銀交易員和銷售人員多年來一再違背客戶信任和違反紐約州法律。」



德銀正處於動盪時期，近期不僅撤換執行長，還宣布裁員7000餘人，以翻轉多年來虧損情況。標準普爾公司（Standard and Poor's）1日仍調降德銀信用評等，並警告德銀「似乎將面臨一段時期表現持續遜於同業」。



花旗（Citigroup）、摩根大通（JPMorgan Chase）、巴克萊（Barclays）和蘇格蘭皇家銀行（Royal Bank of Scotland）這4大銀行，在2015年5月也對共謀操控美元和歐元匯價的指控認罪，並同意支付25億餘美元罰金。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）1070621