/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 世足西班牙亞莉安娜美麗華
>rss

美中貿易戰風險難測 外銷業者評估影響不大

發稿時間：2018/06/21 18:16

最新更新：2018/06/21 18:16

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者廖禹揚台北21日電）美中貿易摩擦升溫，經濟部統計處憂心可能是影響今年外銷訂單較大風險，但因全球景氣仍穩步復甦，調查主要產業指標廠商多認為影響不大，看好全年外銷訂單持續成長。

經濟部統計處今天發布5月外銷訂單統計，5月接單金額達411.1億美元，創歷年同月新高，年增11.7%，連續第3個月正成長，若扣除2月份春節因素，則為連續21個月正成長。

觀察5月各主要接單貨品表現，除光學器材因大尺寸面板價格續跌影響，年減9%，以及資訊通信產品年增4.2%增幅較小外，其他貨品年增率都有雙位數，表現亮眼。

外銷訂單累計1到5月較去年同期年增8.1%，媒體問及是否可能達成全年雙位數成長，統計處處長林麗貞表示期待。

林麗貞說，美中貿易摩擦雖是下半年可能變數，但統計處詢問12家各產業指標性業者，包括機械業、塑化業、資訊通信、半導體等，只有一家認為終端產品課稅可能會影響到供應鏈，以及擔心各國因此築起貿易壁壘，認為會有影響，其他11家業者皆認為影響不大。

林麗貞分析，台灣的資訊通信產品海外生產比最高，達93%，且大多在中國大陸生產組裝，不過因為消費性電子產品不在目前課稅清單中，因此預估影響不大。電子產品則因新興應用需求暢旺，加上台灣電子產品具國際競爭力、市占率高，表現應較穩定。

不過，傳統貨品中的基本金屬、機械、塑橡膠製品業者對6月訂單金額動向指數都在50以下，顯示對6月接單預期保守，林麗貞說明，基本金屬部分業者受到美國課徵鋼鋁高關稅，預估較保守，機械及塑橡膠則是因為5月接到大單，預期6月可能減少。

針對美國對鋼鋁課徵高關稅影響是否可能擴大，林麗貞表示，全球鋼市需求仍在增加，價格也在上漲，且受影響產品輸美金額為6億美元，占比不高，影響有限。

展望未來，林麗貞表示，國際機構對今年全球經濟預測都較去年好，雖然上半年智慧型手機表現疲弱，但在高速運算、物聯網、車用電子等新興應用帶動下，加上傳統貨品今年表現都很好，整體看來應能維持全年正成長。

而已連續4個月呈現負成長的光學器材，林麗貞表示，可能持續受到大尺寸面板價格下跌、中國大陸產能開出影響，要看政府與業者如何因應，可能化危機為轉機；但林麗貞坦言，光學器材去年表現好，基期較高，因此還是可能呈現全年負成長態勢。

統計處預估6月外銷訂單在415億至425億美元左右，年增2.8%至5.3%。（編輯：林興盟）1070621

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
日本大阪強震災情

日本大阪強震災情

故宮紀念鄭問 首展台灣漫畫

故宮紀念鄭問 首展台灣漫畫

川金會新加坡現場直擊

川金會新加坡現場直擊

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
日本大阪強震災情
日本大阪強震災情
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 週一至週五 9:00-12:00；13:00-18:00 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP