雲品斥資7.8億買君品酒店 10/1納入業績

（中央社記者江明晏台北21日電）雲品酒店今天宣布以新台幣7.8億元購入同為雲朗集團的君品酒店，營收預計自10月1日起合併納入雲品，將以度假飯店、商務酒店及館外大型宴會廳3箭齊發。



雲品酒店繼去年併入頤品大飯店新店北新館與桃園民生館後，今天董事會由董事長盛治仁正式宣布將以7.8億元購入同屬雲朗集團的君品酒店，並將提請107年股東臨時會討論，如獲通過，營收將自10月1日起合併納入雲品。



盛治仁表示，基於營運績效與競爭力的提升，此次併入君品酒店將持續加強國內消費與高端旅遊市占率布局，加上米其林三星餐廳「頤宮中餐廳」，整合雲品既有雲品酒店、頤品大飯店等宴會業務後，可望帶動今年營運出現兩位數以上的成長目標，並有效擴大雲品營業規模版圖。



雲品事業體將包含雲品溫泉酒店日月潭、君品酒店台北、頤品大飯店新莊晶冠館、頤品大飯店桃園民生館與頤品大飯店新店北新館。



根據交通部觀光局的資料，君品酒店台北近5年營收平均為10億至11億元，客房與餐飲收入占比約為4比6，住房率近5年平均為81%，住客國籍以港澳最多，其次則為日本遊客。



盛治仁強調，雲朗觀光集團為國內連鎖飯店及餐飲事業集團，投資遍布國內，跨足義大利多個城市，是市場競爭與嚴峻環境中的強力後盾，透過雲朗集團針對資源進行最有效率的整合及配置，加強集團內住房、餐飲及宴會業務資源整合，不但能夠在集團內部行銷與員工互相支援下，無需增加員工及行銷費用就可創造雲品在同業中經營成長表現，以聯合綜效模式有助雲品未來在台灣市場保持成長並坐穩其地位。



此次雲品併購雲朗集團旗下飯店事業的策略，盛治仁強調，隨著雲品國際據點擴張到台北市、新北市及桃園市，未來不只在聯合採購食材與餐飲活動共同行銷優勢，更能在營收增加下達到成本下降的效果，大幅提升獲利能力。（編輯：張均懋）1070621