13%優存遭砍 3公股行庫最快下週罷工投票

（中央社記者蔡怡杼台北21日電）政府推動年金改革，3家政府百分百持股的台銀、土銀以及輸銀公股行庫的13%優存利率也將逐年調降，台銀工會估最快下週可發動罷工聯合投票。財政部表示將持續關注後續發展。



政府推動軍公教年金改革，連帶公營行庫員工優惠存款也受影響。行政院發言人徐國勇今天上午在行政院會後記者會時表示，公營行庫13%優存利率分6年調降至6%，確定將在7月1日同步實施。



台灣銀行工會今天表示，由於財政部未能提出善意退休方案，台灣銀行、土地銀行及中國輸出入銀行的工會決定聯合罷工投票。



同時，台銀工會表示，台銀工會目前會員超過7000人，相當於9成台銀員工都是工會會員，因有退休、新進行員及人事異動，因此，投票清冊須重新製作，選票也要重新分配裝箱，工作時程會有一定期間。



台銀工會內部預估，最快6月27日就可以舉行罷工投票，根據規定，若投票通過後，工會於一週前向雇主預告罷工日期後就可進行罷工。將是繼2005年台企銀罷工事件後，第二宗銀行業罷工事件。



對於13%優惠存款利率將調降一事，台銀工會於105年6月27日參與全國產業總工會第六屆第一次代表大會，提出兩大訴求，一是爭取員工納入公保年金對象；二是協助爭取員工優惠存款，之後多次與立法院、財政部、行政院等單位溝通。



對於台銀等3家公股行庫擬發動聯合罷工投票，財政部國庫署表示，將持續關注後續發展。



國庫署表示，財政部所屬國營銀行員工優存改革一事，是依106年國家年金改革方案及105年12月28日的立法院決議辦理。財政部參酌公教人員年金改革作法，並考量公營行庫須與同業競爭，留才、攬才至關重要，進行通盤檢討，研議相關改革方案，經多次與工會溝通，已陳報行政院，待核定後實施。



同時，國庫署也表示，公營行庫員工薪資調整與公務員脫鉤及留才攬才方案將持續與工會溝通。



財政部所屬國營銀行現職員工13%的優惠儲蓄存款辦理依據，始於財政部於民國42年6月以台財錢第02425號函統一規範，之後財政部於96年研擬「財政部所屬國營銀行員工13%優惠存款改進方案」檢討優存，維持行員48萬元、工友28萬元的優存額度。至於員工退休金優惠存款，96年底前退休者，退休金仍維持年利率13%；至於97年後退休者，優存利率為該銀行3年期定期儲蓄存款機動利率加計3%計息。改革方案前後的優存額度以500萬元為限。（編輯：林興盟）1070621