併購陸企遭批 如興：經得起考驗

（中央社記者韋樞台北21日電）立委黃國昌批國發基金投資如興是藉機讓大陸玖地公司掏空台灣公司。如興今晚澄清，如興併購玖地前經過會計師評估與主管機關嚴審，客戶及銀行審視更嚴苛，併購案經得起考驗。



時代力量立委黃國昌今天召開記者會質疑牛仔褲製造商是low-end產業，國發基金為何投資如興，又指玖地公司財務極糟，根本藉機掏空台灣公司；且如興總經理孫瑒更具有中共國企背景。



如興公司表示，2015年啟動併購玖地集團，除委請專業機構實質審查財務、業務及法律等事項，全案並依規定向主管機關申請，並經主管機關依法審查完竣後核准完成收購作業。如興自2017年8月1日合併後開始認列玖地集團營收與獲利，營運規模逐步擴大，一躍成為全球最大牛仔褲製造商。



如興表示，併購玖地前曾請勤業眾信聯合會計師事務所出具股權價值合理性的獨立專家意見，參酌玖地集團經營績效，並選擇與玖地從事相同或類似業務且規模相近的上市櫃公司為比較樣本來評估價格。評估意見均經主管機關審查並登載於如興現金增資公開說明書。



同時玖地公司已成立多年且存在經營績效，如興購併主要著眼在業務能力、客戶關係與人力資源，而非資產的清算價值，購併結果產生溢價的無形資產為國際購併實務常態。



如興指出，併購之後，營運據點遍及柬埔寨、緬甸、坦尚尼亞、中南美洲及中國地區，除中南美洲地區委任當地會計師查核外，其餘據點均委任安永聯合會計師事務所(EY)辦理查核工作；玖地集團亦委由安永辦理財務報表簽證，財務報表均經審核確認，且已依法充分揭露於財務報表。



如興說，更嚴苛的是客戶端及銀行端審視此併購案。如興的客戶多為國際服飾品牌大廠，各工廠均經審核通過才能接單生產，若無合格管控，根本無法達成大廠要求，包括存貨數量、進出狀況等，均有一定管控，否則根本拿不到大廠訂單。



況且，玖地為私人公司，營運週轉或擴充均高度仰賴銀行支持，財務結構負債比相對不如股票上市公司，但因過去營運情況良好，持續產生正現金流量，因此獲得國際性銀行(香港上海匯豐銀行HSBC)的長期大量支持得以成長，時至今日HSBC還是玖地主要往來銀行。



如興更反駁總經理孫瑒具有中國國企背景。如興說，孫瑒的父親已辭世多年，生前為工程師，母親則為民間企業家，雙親並未擔任中共黨政要職，何來國企背景？



如興強調，將持續產業創新理念，除專注牛仔褲製造本業外，未來將朝向商業模式轉型與產業升級目標前進，策略合作整合成衣貿易商、品牌商及通路商，打造如興集團牛仔產業生態系統，增加營收及獲利，努力創造股東權益最大化。（編輯：林孟汝）1070621