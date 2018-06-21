新台幣貶1.32角8個半月低 美元強亞幣弱

（中央社記者邱柏勝台北21日電）美中貿易衝突未解，美元指數竄高，加上外資匯出，新台幣今天走低，終場收30.302元兌1美元，重貶1.32角，再創8個半月新低，台北與元太外匯經紀公司總成交量增至18.79億美元。



外匯交易員表示，美中貿易爭端未解，資金持續抽離亞洲與新興市場國家，今天午盤過後美元指數轉強，包含人民幣、韓元競相走弱，「昨天的反彈只是曇花一現」。此外，外資也積極買匯，導致新台幣貶幅瞬間擴大，終場重貶1.32角作收。



此外，央行今天召開第二季理監事會議，一如外界預期，利率連8凍。匯銀人士指出，市場預期美國今年將升息4次，因而使美元指數走揚，但台灣央行維持利率不變，新台幣與美元的利差進一步拉大，勢必導致資金回流美國，新台幣欲強不易，「相信很快就會看到新台幣貶到30.5元以下」。



另，央行除宣布利率維持不變外，也上調今年CPI年增率預測值為1.4%，對照5大行庫1年期定存利率1.065%，台灣實質負利率已擴大為負0.335%。對此，央行總裁楊金龍在記者會中表示，台灣實質負利率雖有擴大，但與主要國家相比仍屬適中。



不過，銀行主管認為，實質負利率擴大，對於仰賴儲蓄的一般民眾而言，最直接的影響就是資產縮水，即便台灣實質負利率相較主要國家仍屬適中，央行仍須設法解決此一問題，以免民眾的錢「越存越薄」。



新台幣兌美元今天開盤價為30.151元，最高30.151元、最低30.310元，尾盤收30.302元，貶值1.32角。（編輯：鄭雪文）1070621