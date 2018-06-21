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央行利率連8凍 智庫：下半年升息機率高

發稿時間：2018/06/21 20:52

最新更新：2018/06/21 20:52

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（中央社記者潘姿羽台北21日電）中央銀行宣布利率連8凍，台經院與元大寶華均認同升息可能的時間點落在下半年，而元大寶華分析師顏承暉更指出，央行很可能9月就會升息。

央行理監事會今天決議，考量當前國內物價漲幅尚屬平穩、今年通膨展望溫和、景氣擴張力道不強，加上主要經濟體仍維持貨幣寬鬆政策，故維持現行政策利率不變，持續貨幣政策適度寬鬆立場。

儘管央行宣布利率不變，元大寶華綜合經濟研究院策略分析師顏承暉分析，根據兩大原因，今年9月的理監事會很可能就會啟動升息。

顏承暉表示，第一是央行一直很在乎台灣實質利率水準與他國的差距，台灣現在仍是實質負利率，而美國聯準會升息後，實質利率已經轉回正值、超越台灣，如果9月美國聯準會再次升息，正的利差將會擴大，央行過去不升息的理由便少了一項。

第二個原因則是少了匯率的壓力，顏承暉解釋，過去新台幣持續升值、不利台廠的出口競爭力，如果央行又升息，就會導致國際資金流入台灣，加速新台幣漲勢；如今新台幣貶值，央行升息就較無顧慮。

顏承暉表示，近期美中貿易戰開打，美國聯準會又剛剛升息，市場擾動因素較多，央行可能因此持續觀望，但基於上述兩大因素，9月很有機會升息。

不過台灣經濟研究院景氣預測中心主任孫明德認為，央行比較有可能升息的時間點應是12月，因為就央行考量的經濟情勢、物價、利差3大因素來看，今年物價並未觸及2%，美國跟台灣雖有利差，但與歐洲、日本的利差更大，再加上國內經濟情勢成長動能並不是非常強勁，均導致央行並無升息的急迫性。

孫明德表示，上述情勢預估到了9月，變化也不至於太大，因此央行可能會持續關注國內外經濟動向後，最快年底才會做出升息的決策。（編輯：林興盟）1070621

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