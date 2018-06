西方疑中再添一例 英干預航太業交易案

(中央社倫敦20日綜合外電報導)由於對中國收購攸關國家安全的企業有所疑懼,全球各地有許多交易案因此告吹。現在,即使是一家小型飛機零件製造商的出售案也受到嚴密檢視,以確認是否具有重大風險。



美國紐約時報(NYT)報導,英國政府20日出面干預北方航太公司(Northern Aerospace)出售案,要求競爭及市場管理局(Competition and Markets Authority)展開調查。



有意買下北方航太的買主是規模較大的加德納航太公司(Gardner Aerospace),但後者去年被中國工業集團陝西煉石有色資源公司買下,加德納航太可藉由陝西煉石協助擴展中國市場管道。



加德納航太出價4400萬英鎊(約5800萬美元)收購北方航太,不過英國競爭及市場管理局18日要求調查期間暫緩交易。這起交易案的調查報告預定7月13日出爐。



英國商業、創新和技能部(Department of Business, Innovation and Skills)發言人發表聲明指出:「這是我們早已多次奉行的法律程序,以確保能充分評估和說明出售提案對國家安全的影響。」



加德納航太執行董事長桑德斯(Nick Sanders)20日發表聲明表示,他的公司會配合英國政府的調查。



英國政府暫緩這宗交易案,似乎是擔心,北方航太即使只是空中巴士(Airbus)和波音公司(Boeing)的小型供應商,也可能對國家安全具有重大影響。



這是全球各國對中國資金有所疑慮的最新實例。美國國會議員正就應否解除懲罰中國通訊設備大廠中興通訊的問題,和總統川普展開攻防戰。澳洲國會也正考慮是否不准中國最大資通訊業者華為參與第五代行動通訊(5G)無線網絡標案。



美、德等國政府擔心,中國其實會透過購併取得所需的科技,用於創辦接受國家資助的大型企業,和歐美同業一較高下。



過去數年來,美國主管機關阻止多家開發敏感科技的美商企業接受中國投資。由於擔心華府能否在5G科技競賽中擊敗北京,美國總統川普今年擋下晶片巨擘高通(Qualcomm)的1170億美元出售案。白宮和國會都提案進一步緊縮外國對美國企業投資的審查程序,而且特別鎖定中國為目標。



歐洲國家也起而仿效。在經歷一連串讓中國有機會買下機器人等領域創新科技的交易案後,部分人士呼籲強化審查程序。甚至連長久以來一直歡迎中資的加拿大,上月也以國家安全為由,阻止中國收購一家營建公司。



英國對中國的態度有時似乎不同於其他西方國家,認為中國投資是強化英、中經濟往來的方法之一,例如英國接受中資協助建造辛克利角(Hinkley Point)核電廠。不過北方航太出售案似乎反映,倫敦對北京的疑慮也開始升高。(譯者:陳宜君/核稿:陳政一)1070621