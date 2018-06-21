房市逾放逐年升高 4年來增逾百億元

（中央社記者蔡怡杼台北21日電）房市不景氣，不僅代表散戶的房貸逾放金額竄高，代表建商的建築貸款逾放金額也同步飆高，根據金管會統計，兩項逾放5月底共達219億元，突破200億元，且4年來增逾100億元。



金融監督管理委員會今天公布近5年房貸及建築融資放款和逾期放款金額，截至今年5月底，全體銀行購置住宅貸款餘額為新台幣6.7兆元、逾放金額172億元，逾放比率0.26%；建築貸款餘額為2兆元，逾放金額47億元，逾放比率0.23%。



整體不動產貸款逾期金額為219億元，不僅較去年底的199億元增加20億元，若與103年的117.98億元相較，增加101.02億元。



其中，購置住宅貸款逾放金額102年、103年分別為97.05億元以及86.71億元，104年突破百億大關，來到101.07億元，之後逐年墊高，105年為129.33億元，106年則為163.88億元；至於建築貸款逾放金額也大抵呈現逐年墊高趨勢，102年為16.52億元，106年正式突破20億元關卡，達到20.26億元。顯示這波房市不景氣不僅影響投資客資金趨緊，建商也受波及。



金管會銀行局副局長莊琇媛表示，前幾年有房地合一稅等議題，稅負會影響投資需求降溫，尤其，當房市欠佳時，投資客就容易出現逾期放款；至於建商，若屬於高槓桿運作者，當之前的推案銷售欠佳時，也會影響之後的還款能力。



莊琇媛進一步指出，目前看來，房貸逾放以及建築貸款逾放都有向上的趨勢，但不管從逾放金額以及比率來看仍偏低，且目前銀行的備抵呆帳覆蓋率超過400%，即1元的逾放有400多元的準備來沖銷、銀行不動產授信提存準備金比率仍為1.5%，金管會會持續觀察是否要採取更多的監理作為。



為控管銀行對不動產授信風險，金管會於103年要求銀行不動產授信提存比例從1%提高至1.5%。另外，金管會100年決議針對不動產放款集中度偏高的銀行予以列管，要求被列管的銀行提報改善計畫及目標，之後於104年將集中度列管措施回歸銀行自主管理。（編輯：張均懋）1070621