/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 世足西班牙亞莉安娜美麗華
>rss

房市逾放逐年升高 4年來增逾百億元

發稿時間：2018/06/21 21:04

最新更新：2018/06/21 21:04

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者蔡怡杼台北21日電）房市不景氣，不僅代表散戶的房貸逾放金額竄高，代表建商的建築貸款逾放金額也同步飆高，根據金管會統計，兩項逾放5月底共達219億元，突破200億元，且4年來增逾100億元。

金融監督管理委員會今天公布近5年房貸及建築融資放款和逾期放款金額，截至今年5月底，全體銀行購置住宅貸款餘額為新台幣6.7兆元、逾放金額172億元，逾放比率0.26%；建築貸款餘額為2兆元，逾放金額47億元，逾放比率0.23%。

整體不動產貸款逾期金額為219億元，不僅較去年底的199億元增加20億元，若與103年的117.98億元相較，增加101.02億元。

其中，購置住宅貸款逾放金額102年、103年分別為97.05億元以及86.71億元，104年突破百億大關，來到101.07億元，之後逐年墊高，105年為129.33億元，106年則為163.88億元；至於建築貸款逾放金額也大抵呈現逐年墊高趨勢，102年為16.52億元，106年正式突破20億元關卡，達到20.26億元。顯示這波房市不景氣不僅影響投資客資金趨緊，建商也受波及。

金管會銀行局副局長莊琇媛表示，前幾年有房地合一稅等議題，稅負會影響投資需求降溫，尤其，當房市欠佳時，投資客就容易出現逾期放款；至於建商，若屬於高槓桿運作者，當之前的推案銷售欠佳時，也會影響之後的還款能力。

莊琇媛進一步指出，目前看來，房貸逾放以及建築貸款逾放都有向上的趨勢，但不管從逾放金額以及比率來看仍偏低，且目前銀行的備抵呆帳覆蓋率超過400%，即1元的逾放有400多元的準備來沖銷、銀行不動產授信提存準備金比率仍為1.5%，金管會會持續觀察是否要採取更多的監理作為。

為控管銀行對不動產授信風險，金管會於103年要求銀行不動產授信提存比例從1%提高至1.5%。另外，金管會100年決議針對不動產放款集中度偏高的銀行予以列管，要求被列管的銀行提報改善計畫及目標，之後於104年將集中度列管措施回歸銀行自主管理。（編輯：張均懋）1070621

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
日本大阪強震災情

日本大阪強震災情

故宮紀念鄭問 首展台灣漫畫

故宮紀念鄭問 首展台灣漫畫

川金會新加坡現場直擊

川金會新加坡現場直擊

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
日本大阪強震災情
日本大阪強震災情
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 週一至週五 9:00-12:00；13:00-18:00 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP